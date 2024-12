Thời sự Ngành Giao thông vận tải Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2025 Chiều 10/12, Sở Giao thông vận tải Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Giao thông vận tải năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị. Ảnh: TL

Hoàn thành khối lượng công việc lớn

Năm 2024, ngành Giao thông vận tải Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong năm, ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã nỗ lực tập trung huy động, thu hút nguồn vốn, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp các cấp, ngành, đặc biệt các địa phương để triển khai đầu tư xây dựng một số công trình lớn, trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Đường giao thông Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2), đường nối QL7C- đường Hồ Chí Minh, dự án đường ven biển,...

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: TL

Giá trị sản lượng thực hiện năm 2024 ước đạt 1.953 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 4,6%). Ước giải ngân năm 2024 khoảng 1.739 tỷ đồng (giải ngân 99,9% nguồn vốn đầu tư công và 90% nguồn vốn khác), đạt 95,3% số với kế hoạch vốn đã bố trí.

Sở Giao thông vận tải đã chủ động phối hợp tốt với các ngành, các đơn vị, các địa phương liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện hoạt động vận tải đảm bảo an toàn, hiệu quả. Công tác đào tạo, sát hạch lái xe được chấn chỉnh nghiêm túc, bài bản. Công tác Thanh tra GTVT có nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung, lĩnh vực thanh tra. Công tác An toàn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường. Đến nay, Sở quản lý 49 tuyến đường bộ với tổng chiều dài hơn 1.717,80 km (trong đó có 8 tuyến Quốc lộ với chiều dài 879,14 km và 41 tuyến đường tỉnh với chiều dài 838,66 km) và 8 tuyến đường thủy nội địa với tổng chiều dài 262,6km. Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2024 là 594,62 tỷ đồng để thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; hoàn thành 49 dự án sửa chữa định kỳ với chiều dài sửa chữa 79,62 km mặt đường (42,52 km quốc lộ, 37,1 km đường tỉnh), xóa 4 tràn trên đường tỉnh, sửa chữa 5 cầu. Sở phối hợp Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kịp thời nguồn vốn từ Trung ương hỗ trợ để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đường bộ địa phương.

Song song với đó, công tác cải cách hành chính được Sở quan tâm chỉ đạo, Sở Giao thông vận tải là đơn vị nhiều năm đi đầu của cả tỉnh trong lĩnh vực cải cách hành chính, thực hiện tốt việc đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Tiếp tục nỗ lực với mục tiêu mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của ngành Giao thông vận tải đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành Giao thông vận tải. Ảnh: TL



Triển khai nhiệm vụ năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị ngành Giao thông vận tải Nghệ An phải nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra về công tác quản lý nhà nước cũng như đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Sở cần quan tâm ổn định tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm công tác tinh gọn, chuẩn hóa bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu của ngành được đề ra trong Nghị quyết, Chương trình hành động, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Ngành tiếp tục tham mưu chiến lược, quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới. Tham mưu cơ chế chính sách, kêu gọi nhà đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: TL

Cùng đó, Sở cần tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ các khó khăn trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ các công trình để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả dự án.

Quản lý tốt hệ thống hạ tầng giao thông; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự ATGT đường bộ, đường thuỷ, lấn chiếm hành lang ATGT, các quy định về vận tải, chất lượng công trình, công tác sát hạch...

Đồng thời, Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải, hoàn chỉnh phương án quy hoạch mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: TL

Cùng đó, Sở phối hợp với các cơ quan Trung ương để tăng cường trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động vận tải, triển khai các dự án đầu tư cảng hàng không, cảng biển, đường sắt.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT trao Giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: TL

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2024. Giám đốc Sở Giao thông vận tải tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng và phát triển giao thông vận tải tại địa phương năm 2024.