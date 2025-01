Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh thăm, chúc Tết tại xã biên giới Môn Sơn

Xây dựng Đảng Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh thăm, chúc Tết tại xã biên giới Môn Sơn Sáng 16/1, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc Tết tại xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thơm – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Công Lực – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh.

Chủ Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chúc Tết và nhấn mạnh một số nhiệm vụ với xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Là xã vùng cao, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Môn Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ vào năm 1931, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương.

Chủ tịch UBND tỉnh trao hỗ trợ huyện Con Cuông từ Quỹ Vì người nghèo. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc năm 2024, xã Môn Sơn đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 7/14 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 1 làng nghề dệt thổ cẩm và 1 hợp tác xã du lịch cộng đồng được công nhận sản phẩm OCOP; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 33 triệu đồng/năm. Văn hóa, xã hội được chăm lo, công tác xóa đói, giảm nghèo được quan tâm. An ninh, trật tự đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, là địa bàn biên giới, giáp huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bôlykhămxay (Lào), hệ thống chính trị và nhân dân xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới dài 36,5 km, với 7 cột mốc quốc giới thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà Tết cho lãnh đạo xã Môn Sơn và Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã, Đồn Biên phòng Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đồn đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, kiểm soát tốt tình hình ngoại biên, nội biên, giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm; thực hiện nhiều cuộc tuần tra chung, đồng thời, duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân hai bên biên giới thăm thân, làm ăn.

Trò chuyện với lãnh đạo, cán bộ, người dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã Môn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã thông tin về những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua; ghi nhận các kết quả mà xã Môn Sơn đã đạt được và gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã Môn Sơn và các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Khẳng định chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh luôn quan tâm chăm lo về công tác an sinh xã hội, nhất là các hộ nghèo, hộ khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Môn Sơn chăm lo Tết đủ đầy cho bà con nhân dân, nhất là ở các bản xa trung tâm; đảm bảo an toàn về giao thông, phòng, chống cháy, nổ; đồng thời, tổ chức hoạt động vui Tết, đón Xuân thực sự lành mạnh cho bà con nhân dân. Các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thực hiện kế hoạch trực gác đảm bảo cho bà con vui vẻ, đầm ấm, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Về định hướng trong thời gian tới, lưu ý Môn Sơn là xã có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, chiếm 35%, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị xã tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm nghèo; đặc biệt, với lợi thế có các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn, xã Môn Sơn cần phối hợp với các lực lượng này để xây dựng phát huy các mô hình sinh kế, sản xuất đạt hiệu quả cao; gắn với đó, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững địa bàn xã sạch về ma túy; thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào, đặc biệt là thông qua mô hình kết nghĩa bản - bản.

Các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Môn Sơn. Ảnh: Thành Duy

Chuẩn bị Tết đến, Xuân về, Chủ tịch UBND tỉnh chúc lãnh đạo, cán bộ, Nhân dân xã Môn Sơn và cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn đón Tết, vui Xuân đầm ấm; đoàn kết thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và các tiềm năng trên địa bàn, tích cực củng cố hệ thống chính trị để chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, quyết tâm đưa xã Môn Sơn thoát nghèo.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tặng quà cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Đồn Biên phòng Môn Sơn; Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã Môn Sơn; tặng 50 suất quà cho 50 hộ nghèo xã Môn Sơn, huyện Con Cuông và ông Ngân Giang Nội - người có uy tín trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tặng quà, chúc Tết ông Ngân Giang Nội - người có uy tín trong cộng đồng. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại xã Môn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết ông Hà Văn Thanh, sinh năm 1945, thương binh 4/4 ở thôn Nam Sơn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thân tình trò chuyện, thăm hỏi đời sống gia đình, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của ông Hà Văn Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trò chuyện với thương binh Hà Văn Thanh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đến thăm, tặng quà, chúc Tết ông Hà Văn Thanh. Ảnh: Thành Duy



Nhân dịp bước sang năm mới 2025, chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến gia đình và mong ông giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng bản làng, quê hương.