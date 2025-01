Thời sự Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Chiều 10/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 9/1/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 52/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung để nhận nhiệm vụ mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 57/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng quà cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, chiều 3/1, tại Kỳ họp thứ 26, với 100% đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay thế người tiền nhiệm là đồng chí Nguyễn Đức Trung.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung do được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.