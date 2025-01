Thời sự Phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Lê Hồng Vinh - tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Chiều 3/1, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 100% đại biểu dự họp tán thành.

Các đồng chí chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Báo Nghệ An giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

Kính thưa các đồng chí chủ trì kỳ họp!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà!

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thành Duy

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND đã tin tưởng và tín nhiệm bầu tôi giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, trước truyền thống văn hóa - lịch sử, tinh thần cách mạng đầy tự hào và trước yêu cầu đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng đó, trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tôi sẽ tiếp tục kế thừa, học hỏi và phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; đồng thời nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện về mọi mặt với khả năng cao nhất, nghiên cứu một cách thấu đáo, khoa học, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, cùng với tập thể UBND tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, nhằm tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, bền vững; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội, Chính phủ cho tỉnh Nghệ An nhằm góp phần đưa Nghệ An tiến cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Trước mắt, cùng tập thể UBND tỉnh sẽ triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 25; chuẩn bị các điều kiện để chăm lo, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, người yếu thế, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, các lực lượng vũ trang, lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trong ngày Tết để mọi người đón Tết vui vẻ, đầm ấm nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp đến.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa cử tri và nhân dân tỉnh nhà!

Để hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu đưa Nghệ An tăng tốc phát triển “thành tỉnh khá”, cùng cả nước bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của cá nhân tôi và tập thể UBND tỉnh rất cần sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò rất quan trọng của HĐND, của các vị đại biểu HĐND, sự tham gia đóng góp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cũng như sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phạm Bằng

Được vinh dự nhận nhiệm vụ hôm nay, tôi chân thành cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy MTTQ tỉnh, các cấp, các ban, ngành đoàn thể trong tỉnh, các tầng lớp nhân dân, các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu, các cơ quan ngôn luận trong và ngoài tỉnh đã luôn quan tâm, theo dõi, giúp đỡ tôi thực hiện tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng và cùng đồng hành trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ, xin kính chúc đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc năm mới 2025 tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thắng lợi mới!

Xin trân trọng cảm ơn!