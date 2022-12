Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Sáng 19/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/2022 của Bộ Quốc phòng.

Tham dự lễ khai mạc tập huấn có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An.