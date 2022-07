Tạo “thế trận lòng dân” vững chắc – Bài cuối: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách người có công

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể của việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, người có công ở Nghệ An trong thời gian qua?

Đồng chí Bùi Đình Long: Tính từ năm 2020 trở lại đây, Nghệ An đã thực hiện tốt việc giải quyết chính sách tồn đọng về thương binh, liệt sĩ theo Thông tư Liên tịch số 28/TTLT-BLĐTBXH- BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn, xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ; Thông tư số 202/103/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận, tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm Bộ Quốc phòng bảo đảm theo đúng quy định. Theo đó, toàn tỉnh đã có 330 thương binh, 4 bệnh binh và 10 liệt sĩ được xác nhận.

Trong thời gian này, Nghệ An đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ ở Lào được 255 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và 2 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước; chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Nghi Lộc tiếp nhận, di chuyển, tổ chức Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia về nước an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc; tổ chức lễ an táng cho 12 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ Thủy điện Rào Trăng 3 đảm bảo trang nghiêm, thành kính.