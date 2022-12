Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An kêu gọi ủng hộ Tết người nghèo; Hội nghị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Ban Chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo triển khai nhiệm vụ năm 2023; Đào bung nở trước Tết, người dân Nghệ An thấp thỏm lo âu ... là những nội dung chính trong ngày.

(Baonghean.vn) - Ngày 16/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Thu Hà (SN 1990), trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.