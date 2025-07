Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/7

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Lào; Nghệ An tăng trưởng ước đạt 8,24%, đứng đầu tiểu vùng Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2025; Du khách bồi thường 4,8 triệu vì hút thuốc làm thủng đệm ở Cửa Lò; Người đàn ông ở Nghệ An bị phạt hơn 260 triệu đồng vì tàng trữ trái phép xương, móng vuốt sư tử...