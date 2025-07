Pháp luật

Người đàn ông ở Nghệ An bị phạt hơn 260 triệu đồng vì tàng trữ trái phép xương, móng vuốt sư tử

Ngày 2/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ký Quyết định số 62/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.V.K (sinh năm 1976, trú tại xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An) do có hành vi mua, tàng trữ lâm sản trái pháp luật.