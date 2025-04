Pháp luật Vận chuyển trái phép hàng trăm cá thể động vật hoang dã, tài xế lĩnh án hơn 10 năm tù Hám lợi 15 triệu đồng, Chảo A Lai đã chở thuê 416 cá thể động vật hoang dã quý hiếm. Trên đường di chuyển đến địa phận Nghệ An, đối tượng này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Chảo A Lai (SN 1992), trú xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) về các tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” và “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”.

Bị cáo Chảo A Lai tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Theo hồ sơ vụ án, vào 19h30’ ngày 15/4/2024, quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tổ chức kiểm soát phương tiện tại đường Dũng Quyết, TP. Vinh (Nghệ An) Tổ tuần tra, kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh phát hiện xe ô tô do Chảo A Lai điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 21 thùng hàng chứa 416 cá thể động vật hoang dã quý hiếm còn sống như: vẹt, nhím, lười, chuột túi, cầy, rùa, khỉ, trăn, rắn… Tổng giá trị các cá thể động vật hoang dã quý hiếm là gần 800 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Chảo A Lai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật hoang dã này. Đối tượng khai nhận đã chở thuê số động vật hoang dã trên cho một người không quen biết từ tỉnh Hà Tĩnh ra Hà Nam để nhận 15 triệu đồng tiền công.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chảo A Lai 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”; và 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 10 năm 9 tháng tù.

Sau đó, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra thêm tình tiết mới so với tòa sơ thẩm.

Bị cáo và luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế; khi cơ quan chức năng phát hiện thì các cá thể động vật hoang dã chưa bị chết để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo vệ cân bằng sinh thái, đa dạng sinh học của các loài động vật hoang dã, quý, hiếm trong môi trường sinh thái, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn tại địa phương.

Tại phiên tòa này, bị cáo không cung cấp thêm thông tin gì mới so với án sơ thẩm, do đó, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của bị cáo. Tuyên án bị cáo Chảo A Lai 10 năm 9 tháng tù cho 2 tội danh.