Thời sự Nghệ An tăng trưởng ước đạt 8,24%, đứng đầu tiểu vùng Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2025 Đây là số liệu chính thức được UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trong phiên làm việc chiều 4/7.

Quang cảnh phiên thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cuộc làm việc được tổ chức để Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025); nghe và cho ý kiến về một số nội dung khác liên quan Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng

Tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo báo cáo quan trọng do UBND tỉnh trình về kinh tế - xã hội, đầu tư công, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá về kinh tế - xã hội, UBND tỉnh cho biết, theo công bố của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 8,24%, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; thứ 12/34 tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp, thứ nhất tiểu vùng Bắc Trung Bộ.

Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,48%, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 13,45%, riêng công nghiệp ước tăng 14,42%; khu vực dịch vụ ước tăng 6,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 5,59%.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các nội dung về kinh tế - xã hội và đầu tư công. Ảnh: Thành Duy

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 13.890 tỷ đồng, đạt 78,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 13.001 tỷ đồng (đạt 81,2% dự toán, tăng 15,4% so với cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 870 tỷ đồng (đạt 53,4% dự toán, tăng 4,3% so với cùng kỳ).

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo các nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Tính đến ngày 30/6/2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân hơn 3.907 tỷ đồng, đạt 43,09% so với kế hoạch vốn đã giao chi tiết và đạt 39,06% so với tổng kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (38,52%). Một số nguồn vốn đạt khá như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (75,23%), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân (48,08%)…

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, qua đánh giá cho thấy, kinh tế tăng trưởng khá nhưng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra (9,25%) tạo áp lực lên việc hoàn thành kịch bản tăng trưởng các quý còn lại, việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 vẫn còn nhiều thách thức.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn chính, còn gặp khó khăn, vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư công một số nguồn vốn còn chậm, còn 11 ngành, lĩnh vực giải ngân dưới mức bình quân.

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu thảo luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đánh giá, trong 6 tháng đầu năm trong “bộn bề công việc” chuẩn bị để chuyển mô hình từ 3 cấp sang 2 cấp, song kinh tế của tỉnh đạt được những kết quả tích cực, thể hiện rõ qua số liệu và hiệu quả triển khai thực tiễn.

Bên cạnh đó, để đảm bảo bộ máy mới đi vào hoạt động thực sự hiệu quả, bền vững, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề nổi cộm từ thực tiễn cơ sở cần được các cấp, ngành sớm quan tâm, tháo gỡ, nhất là sau khi ổn định hoạt động ở cấp xã, tỉnh nên rà soát, tính toán, hướng dẫn cấp xã sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các trụ sở công.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu một số nội dung tại phiên thẩm tra. Ảnh: Thành Duy

Từ thực tiễn, đồng chí cũng cho rằng, vấn đề ách yếu lớn nhất hiện nay trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính là hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ, thiết bị đầu cuối chưa đủ tại nhiều địa phương cấp xã; qua đó đề nghị cần có cơ chế ưu tiên hỗ trợ ngay cho các xã đặc biệt khó khăn trước, sau đó mở rộng dần ra các địa bàn khác, đảm bảo toàn hệ thống được kết nối, vận hành trơn tru. Cấp tỉnh nghiên cứu đổi mới phương thức chỉ đạo, mối quan hệ công tác với cấp cơ sở cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mô hình chính quyền địa phương mới.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, chỉ ra tình trạng “quá tải làm báo cáo” ở cấp xã trong mô hình cũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cho rằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành tính toán để giảm yêu cầu làm báo cáo cho cấp xã, để có thêm thời gian hoạt động thực tế ở cơ sở; theo đó giải pháp đặt ra là đẩy mạnh số hóa, xây dựng cơ chế dùng chung dữ liệu, chỉ yêu cầu báo cáo, cập nhật những nội dung mới hoặc phát sinh.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế phát biểu giải trình. Ảnh: Thành Duy

Cảnh báo về tình trạng lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn ở thời điểm chuyển tiếp giữa mô hình tổ chức chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt, huy động các sở, ngành, Công an tỉnh, chính quyền địa phương vào cuộc để lập lại trật tự, xử lý nghiêm những vi phạm phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu giải trình. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả trong 6 tháng đầu năm; đồng thời nêu lên nhiều ý kiến đề nghị UBND tỉnh làm rõ. Lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo… đã giải trình các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Hành động quyết liệt, có giải pháp căn cơ cho 6 tháng cuối năm

Kết luận nội dung này, cơ bản thống nhất với báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trình, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù trong 6 tháng đầu năm, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hệ thống và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp chiếm nhiều thời gian nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, có những điểm sáng rất đáng ghi nhận về tăng trưởng GDRP; công tác đối ngoại được tăng cường; an ninh, quốc phòng được giữ vững; cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu HĐND, đồng thời làm rõ thêm những nội dung trọng tâm trong báo cáo trình kỳ họp.

Theo đồng chí, UBND tỉnh cần tập trung phân tích, thể hiện rõ hơn những điểm nhấn, nội dung cốt lõi và các vấn đề mang tính chiến lược trên các lĩnh vực; đồng thời, cần đánh giá kỹ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, cả khách quan và chủ quan, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp, có tính khả thi cao để triển khai hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh dự phiên thẩm tra. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, trong bối cảnh bước sang 6 tháng cuối năm 2025, giai đoạn đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, phần còn lại của năm cần đạt mức tăng trưởng khoảng 12%, đặt ra áp lực đặt ra là rất lớn, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành cần cụ thể hóa 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu bằng các hành động quyết liệt, rõ ràng. Việc theo dõi, đánh giá cần được thực hiện sát sao, nắm chắc tình hình từng tháng, từng quý để kịp thời điều chỉnh, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tại phiên thẩm tra. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo cụ thể một số nội dung quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với yêu cầu Trung ương và thực tiễn địa phương; công tác đào tạo, cung ứng lao động, dạy nghề, đầu ra cho các sản phẩm OCOP; rà soát chính sách đánh giá lại các chính sách của tỉnh phù hợp để bố trí nguồn lực hợp lý, tạo động lực phát triển, tác động của bảng giá đất, sắp xếp tài sản công, chuyển đổi số, kết nối dữ liệu trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…

Lãnh đạo các ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tại phiên thẩm tra. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất với dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 và báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025; kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, đối với giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư trong thời gian tới, đồng chí lưu ý một số giải pháp, đặc biệt là sớm thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng cấp xã…

Thường trực HĐND tỉnh cũng thống nhất với báo cáo về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo thực hiện kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh; báo cáo về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay. Đối với nội dung trả lời kiến nghị cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng trả lời theo hướng rõ ràng, cụ thể, sát thực tiễn, có lộ trình, thời hạn và trách nhiệm thực hiện rõ ràng.

Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành tại phiên thẩm tra. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, sau cuộc họp, UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên thẩm tra của các đại biểu HĐND và kết luận của chủ trì phiên họp, để hoàn thiện các báo cáo liên quan, gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trước ngày 7/7, bảo đảm trình HĐND tỉnh đúng thời gian, tiến độ theo quy định.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh bám sát các nội dung, nhiệm vụ được phân công; chủ động rà soát kỹ các nội dung phục vụ kỳ họp, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, bảo đảm chất lượng.