Bộ Chính trị kết luận chủ trương bố trí công tác với cán bộ bị kỷ luật

(Baonghean.vn) - Ngày 8/9, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và nhiễu động gió Đông, nên ở Nghệ An từ tối ngày 07/9 đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.