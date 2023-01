Bộ CHQS tỉnh dâng hoa, dâng hương nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc

(Baonghean.vn) - Với tấm lòng đồng cảm, sẻ chia với những khó khăn, thiệt thòi của những bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, các đại biểu Quốc hội, nhóm nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An đã kết nối, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 170 suất quà cho bệnh nhân.

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất tại một số địa phương, đơn vị.

(Baonghean.vn) - Một đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị Công an huyện Nghi Lộc triệt phá, thu giữ gần 4 tạ pháo. Đường dây này do Nguyễn Thái Đại trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Đình Đỉnh, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cầm đầu.