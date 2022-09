Bộ CHQS tỉnh rút kinh nghiệm diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều nay (7/9), dưới sự chủ trì của Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022. Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Cùng lúc triển khai 2 cuộc diễn tập với quy mô lớn, nhiều lực lượng, phương tiện, đơn vị tham gia, tính chất nhiệm vụ diễn tập của từng địa phương khác nhau. Kinh nghiệm tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự quy mô cấp tỉnh chưa nhiều. Dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, thời tiết không thuận lợi, tác động ảnh hướng đến tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập.

Song, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, trong 2,5 ngày đêm (29 đến 31/8), thực hành diễn tập nghiêm túc, đúng quy định, cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng ý định, sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Trên tinh thần thẳng thắn rút kinh nghiệm, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã chỉ rõ những ưu điểm và một số hạn chế trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Kết luận hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương tinh thần đoàn kết, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ huy; sự nỗ lực, trách nhiệm cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ ra một số nội dung tiếp tục thực hiện thời gian tiếp theo, trong đó, trọng tâm là tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp các lực lượng nắm tình hình địa bàn nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, địa bàn đặc thù; triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, chỉ ra những hạn chế tồn tại, nguyên nhân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung về nội dung, chương trình huấn luyện trong thời gian tới và những năm tiếp theo; từ đó nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập cũng như chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương của tỉnh. Tổ chức thu hồi vũ khí, phương tiện kỹ thuật, vật chất và tổ chức bảo quản, bảo dưỡng theo quy định. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để bất ngờ trong mọi tình huống; Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng cho 40 tập thể và 60 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022./.