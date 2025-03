Xã hội

Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên lực lượng nữ dân quân tự vệ

Ngày 26/3, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên lực lượng nữ dân quân tự vệ và các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đại diện Quân khu 4 tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).