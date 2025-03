Xã hội Dân quân tự vệ chung tay xây dựng nông thôn mới ở vùng biên cương xứ Nghệ Cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, lực lượng dân quân tự vệ huyện Quế Phong (Nghệ An) bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu còn tích cực thực hiện công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Nghĩa tình ở Nậm Giải

Trở lại xã Nậm Giải (Quế Phong), chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự đổi thay của bản làng vùng biên. Hầu hết các tuyến đường chính đã được đổ bê tông, nhiều ngôi nhà khang trang, kiên cố mọc lên, điểm tô cho cuộc sống đổi thay, khởi sắc của đồng bào dân tộc Thái ở Nậm Giải. Sự đổi thay ấy có đóng góp không nhỏ của các lực lượng vũ trang trên địa bàn, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ.

Thanh niên xã Nậm Giải (Quế Phong) giúp dân cải tạo vườn tạp. Ảnh: Công Kiên

Bản Piêng Lâng từng khó khăn nhất xã, nay cuộc sống đã thực sự khởi sắc khi các tuyến đường quanh bản đều được bê tông hóa, các hộ đều có nhà cửa, sân vườn sạch sẽ, gọn gàng. Đặc biệt, chuồng trại gia súc được di dời ra khỏi thôn bản, thành lập vùng chăn nuôi để giữ gìn cảnh quan.

Ông Lê Văn Sơn – Trưởng bản Piêng Lâng cho biết: “Trước đây, cuộc sống của bà con gặp nhiều vất vả, bản làng còn khó khăn, bề bộn. Mấy năm nay, bản được dân quân tự vệ hỗ trợ làm đường, lắp đèn chiếu sáng và phổ biến kỹ thuật trồng trọt, thành lập vùng chăn nuôi, di dời chuồng trại. Nhờ đó, đời sống của bà con đã tăng lên đáng kể, môi trường sống luôn đảm bảo sạch sẽ”.

Người dân bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải (Quế Phong) xây dựng gia trại, phát triển kinh tế. Ảnh: Công Kiên

Theo Chủ tịch UBND xã Lô Minh Tường, mỗi khi rảo bước trên tuyến đường bê tông ở bản Pục, Piêng Lâng, bản Pòng và bản Mờ, người dân địa phương luôn ghi nhớ công sức của các chiến sĩ dân quân tự vệ. Bởi trong những năm qua, lực lượng này đã cùng giúp các bản làm đường giao thông nông thôn với tổng số hơn 25 km đường bê tông nội bản.

Bên cạnh đó, dân quân tự vệ còn giúp làm móng nhà lắp ghép do Bộ Công an hỗ trợ cho 21 hộ nghèo trên địa bàn; giúp đỡ 2 hộ nghèo làm nhà sàn kiên cố do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ; lắp tổng số hơn 100 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và nạo vét hơn 7 km kênh mương nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất mùa vụ.

Người dân bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải (Quế Phong) di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư để giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: Công Kiên

Anh Lữ Văn Hường – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nậm Giải cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, lực lượng vũ trang của xã đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của xã đã tự nguyện đóng góp trên 2.300 ngày công, cùng nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới, từng bước góp phần tạo nên diện mạo mới trên địa bàn biên giới.

Qua quá trình thực hiện, nhiều mô hình, cách làm hay đã được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng như mô hình di dời chuồng trại ra khỏi thôn bản, thành lập vùng chăn nuôi tại bản Piêng Lâng, bản Pục để vừa bảo đảm phát triển kinh tế, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường. Tổ chức sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh tại nhà văn hóa cộng đồng thôn bản để các chủ trương của cấp trên đến với người dân một cách nhanh nhất.

Hầu hết các tuyến đường ở Nậm Giải (Quế Phong) đều đã được bê tông hóa. Ảnh: Trọng Kiên

Mô hình củng cố, xây dựng, làm mới nhà văn hóa được cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Hiện 5/5 nhà văn hóa thôn, bản được nâng cấp, làm mới, tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đến nay, toàn xã đã có khoảng 80% tổng số các tuyến đường được bê tông hóa, một số tuyến đường ở các thôn bản có điện thắp sáng như Piêng Lâng, bản Pòng và bản Mờ. Hệ thống kênh mương được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, phục vụ sản xuất nông nghiệp, môi trường có sự thay đổi rõ nét.

Đồng hành với bản làng

Để giúp người dân thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, Ban CHQS xã Nậm Giải đã tuyên truyền, vận động ngay trong lực lượng dân quân mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế, để nhân dân học tập và làm theo. Qua đây đã xuất hiện một số mô hình có thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Nậm Giải giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trọng Kiên

Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi lợn của đồng chí thôn đội trưởng Lương Văn Huy (bản Mờ); mô hình trồng keo và đào ao nuôi cá của chiến sĩ Quang Văn Cường (bản Chà Lấu); mô hình nuôi gà của chiến sĩ Hà Văn Nhận (bản Piêng Lâng). Từ sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, lực lượng dân quân xã đã góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Đặc biệt, ở Nậm Giải đã hình thành được các vùng chuyên canh tập trung gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, như vùng chăn nuôi tập trung ở Piêng Lâng, vùng trồng keo ở bản Pòng, vùng trồng quế ở bản Pục với tổng diện tích hàng nghìn ha.

Những kết quả này đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 17 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 49%. Đến nay, Nậm Giải được UBND huyện công nhận đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Nậm Giải phối hợp triển khai đưa nước sạch về bản. Ảnh: Trọng Kiên



“Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên Ban CHQS xã Nậm Giải tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thực hiện hiệu quả phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương”, anh Lữ Văn Hường nói.

“Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”

Không chỉ ở Nậm Giải, phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” đã có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện Quế Phong. Ban CHQS các xã đều xây dựng kế hoạch công tác với các việc làm cụ thể. Quá trình triển khai, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ luôn coi trọng việc vận động người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để giảm nghèo bền vững.

Dân quân tự vệ xã Tri Lễ (Quế Phong) giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: CSCC

Theo anh Lương Văn Tuấn – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tri Lễ, lực lượng dân quân tự vệ của xã luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như giúp đỡ nhân dân các bản khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

Cán bộ, chiến sĩ còn giúp các hộ nghèo xây dựng móng nhà; gặt lúa, thu hoạch mùa màng giúp những gia đình có người đau ốm; tham gia làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp bà con đi lại và sản xuất thuận lợi. Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng dân quân tự vệ, bộ mặt bản làng có thêm sự đổi thay, đời sống được cải thiện đáng kể.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Quế Phong giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: CSCC

Ban CHQS huyện và các đơn vị xây dựng kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với 1.000 ngày công, củng cố, tu sửa được 12km đường giao thông nông thôn và khơi thông, phát quang, nạo vét được 15 km kênh mương nội đồng; làm mới 01 sân bóng chuyền tại bản Mường Hin, xã Tiền Phong; hỗ trợ 01 bộ khánh tiết, bàn ghế Nhà văn hóa cộng đồng bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc...