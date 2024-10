Thời sự Nghệ An quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024 Chiều 23/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến đôn đốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các đơn vị, chi cục.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: P.V

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & PTNT, tính đến ngày 20/10/2024, cả nước có 6.320/8.162 xã đạt chuẩn NTM, 2.182 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 480 xã NTM kiểu mẫu.

Có 296 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM, trong đó có 11 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP, đến nay, cả nước đã có 14.085 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu NTM năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đến 30/9/2024, Nghệ An đã thẩm định và công nhận thêm được 8 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 1 huyện Nam Đàn đã được Hội đồng thẩm tra của tỉnh tổ chức thẩm tra, đang hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Lũy kế đến 30/9/2024, toàn tỉnh có 320 xã/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 77,85% (đạt 98,46% so với kế hoạch Trung ương giao); 101 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 31,56% (đạt 90,17% so với kế hoạch Trung ương giao); 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 5% (đạt 88,9% so với kế hoạch Trung ương giao); 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; Bình quân tiêu chí cả tỉnh là 17.2 tiêu chí/xã; Có 609 sản phẩm được công nhận OCOP (đạt 3 sao trở lên) và có 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương đánh giá công nhận...

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ cho biết, dự kiến đến cuối năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành và vượt chi tiêu xây dựng NTM theo kế hoạch của Trung ương giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình NTM ở các cấp, ngành, địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng NTM mà các tỉnh, thành đã đăng ký đạt được trong năm 2024 với Trung ương.

Tiếp tục chú trọng, quan tâm đến công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; công tác duy trì bền vững kết quả và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM sau đạt chuẩn, quyết tâm không để tồn tại tình trạng huyện trắng xã NTM.

Đường sá nông thôn được mở rộng trong thực hiện chương trình NTM trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Quang An

Đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành phê duyệt chi tiết dự án, đề án, kế hoạch thực hiện các mô hình thí điểm thuộc các chương trình chuyên đề xong trước ngày 30/11/2024.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, ngành, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã, huyện sau khi công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.