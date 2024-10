Kinh tế Thẩm tra huyện Nam Đàn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao Sáng 03/10, tại huyện Nam Đàn, đoàn công tác của Hội đồng thẩm định Nông thôn mới tỉnh Nghệ An đã tiến hành thẩm tra huyện Nam Đàn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nông thôn mới tỉnh và đồng chí Phùng Thanh Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có đại diện các ban, sở, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định Nông thôn mới cấp tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Đàn và đại diện 19 xã, thị trấn trên địa bàn.

Huyện đầu tiên đăng ký xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Toàn cảnh buổi làm việc thẩm tra các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tại Nam Đàn. Ảnh: Nguyễn Hải

Huyện Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Ngay sau khi đạt chuẩn NTM cấp huyện, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, Nam Đàn bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Nhờ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và nhất là huy động sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nông thôn mới tại Nam Đàn đã tạo được chuyển biến rõ nét. Cùng với giữ vững chất lượng các tiêu chí, các xã sau khi hoàn thành sáp nhập cũng được rà soát các tiêu chí để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện làm cơ sở công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao.

Ông Hồ Sĩ Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm xây dựng Nông thôn mới nâng cao huyện Nam Đàn, từ năm 2018-2024. Ảnh: Nguyễn Hải

Tổng cộng sau 5 năm (tính đến 31/12/2023), Nam Đàn huy động trên 3.022 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu Nông thôn mới nâng cao, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 64,08 tỷ đồng; chiếm 2,12%; ngân sách tỉnh 232,35 tỷ đồng; chiếm 7,69%; ngân sách huyện 1.295,76 tỷ đồng; chiếm 19,4%; ngân sách xã 417,07 tỷ đồng; chiếm 0,4%; vốn lồng ghép 179,92 tỷ đồng, chiếm 5,95%; thu hút đầu tư 318,67 tỷ đồng, chiếm 10,54%; vốn huy động doanh nghiệp 224,02 tỷ đồng, chiếm 7,41%; vốn dân đóng góp và huy động khác 290,91 tỷ đồng; chiếm 9,62%.

Cùng với đầu tư gần 500 công trình dự án hạ tầng thiết yếu, qua đó làm thay mặt bộ mặt nông thôn huyện, đời sống văn hoá tinh thần và thu nhập của người dân được cải thiện.

Từ năm 2018-2023, giá trị sản xuất tăng bình quân 9,34%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 43 triệu đồng năm 2018 lên 65 triệu đồng năm 2023.

Đáng chú ý, một số dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông tiếp tục được đầu tư và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại, phát triển du lịch trải nghiệm cho người dân. Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…

Thăm thiết chế văn hoá theo chuẩn Nông thôn mới nâng cao tại xóm 2, xã Nam Giang, Nam Đàn. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhờ nỗ lực cố gắng nên sau 5 năm, đối chiếu với Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, huyện đã tiến hành kiểm tra rà soát và đề nghị tỉnh công nhận 15/18 xã toàn huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, đạt 83%. Hiện tại, huyện Nam Đàn đạt chuẩn 9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí cấp huyện Nông thôn nâng cao giai đoạn 2021-2025; 07 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thị trấn Nam Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, khảo sát đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá cấp thôn xóm tại Nam Giang sáng 1/10. Ảnh: Nguyễn Hải

Bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí

Tại buổi làm việc, từ thực tế kiểm tra, khảo sát một số tiêu chí, hạng mục tại hiện trường và các địa phương, đơn vị, đại diện các sở, ngành là thành viên thẩm định cơ bản đồng tình với báo cáo đề xuất của huyện về xem xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, các sở, ngành cũng góp ý bổ sung một số chi tiết để huyện xem xét, bổ sung.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong bối cảnh chung cả nước. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, các Sở Xây dựng và Giao thông vận tải đề nghị huyện làm rõ một số chi tiết về quy hoạch, rà soát quy hoạch nông thôn mới của tỉnh với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được thông qua để bổ sung, cập nhật cho phù hợp; các dự án, công trình đầu tư mới phải cập nhật để đảm bảo tính pháp lý; xây dựng hồ sơ và bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng tuyến đường do huyện, xã quản lý; tăng cường, giám sát quản lý lòng, lề đường và hành lang, mốc giới an toàn giao thông; bố trí đầy đủ các cảnh báo gờ giảm tốc tại các nút giao đảm bảo an toàn…

Đại diện Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Chi cục Phát triển Hợp tác xã và Nông thôn tỉnh cũng lưu ý về tiêu chí nước sạch quy chuẩn giai đoạn mới; hiện tại huyện có 15/18 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, nhưng mới chỉ có 10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao có hệ thống sản xuất nước sạch tập trung, còn 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới chưa có hệ thống nước sạch tập trung. Bên cạnh đó, huyện cần rà soát lại các HTX hoạt động không hiệu quả để có phương án xử lý; bổ sung một số mã vùng trồng đối với một số cây nguyên liệu thế mạnh…

Tại hội nghị, góp ý cho huyện, đại diện Sở Công Thương cũng đề nghị huyện rà soát quy hoạch cụm công nghiệp để bổ sung nhằm hỗ trợ quỹ đất phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục xem xét quy hoạch các chợ đảm bảo tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong khi đó, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị huyện quan tâm bổ sung các trang thiết bị cho các thiết chế văn hoá thông tin ở cơ sở, nhất là các xã vùng 5 Nam; cần quan tâm bố trí nguồn lực bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hoá phi vật thể; tăng cường đầu tư cơ sở lưu trú để đáp ứng cơ sở vật chất du lịch, tương ứng với cấp độ các di tích được công nhận...

Đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Đàn tiếp thu các ý kiến phát biểu bổ sung của các sở, ngành. Ảnh: Nguyễn Hải

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần làm việc và góp ý bổ sung thẳng thắn, tâm huyết và tập trung của các sở, ngành. Cơ bản nhất trí với góp ý của các sở, ngành nhưng đồng chí nhấn mạnh thêm, Nam Đàn là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nên mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao được sự quan tâm, ưu tiên lớn Trung ương và tỉnh. mặc dù còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, nhưng vì nhiệm vụ chính trị của tỉnh nên phải cố gắng.

“ Hiện Nam Đàn là 1 trong số chưa đầy 10 huyện của cả nước đăng ký xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đây không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của riêng huyện Nam Đàn mà còn sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nông thôn mới tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các sở, ngành về từng tiêu chí cụ thể, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao huyện Nam Đàn chỉ đạo các phòng ban và xã tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa ổn định bền vững và được các sở, ngành chỉ ra; đồng thời yêu cầu các sở, ngành bám sát các tiêu chí, quy định của Trung ương để hỗ trợ, hướng dẫn huyện hoàn thiện hồ sơ sớm trình hồ sơ công nhận để Trung ương kiểm tra, thẩm định.