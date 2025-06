Bộ Công an quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Sáng 11/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Công an có đồng chí Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện các Bộ, ban, ngành, doanh nghiệp.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, Ban Quản lý KKT Đông Nam.