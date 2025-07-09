Chủ Nhật, 7/9/2025
Pháp luật

Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời ứng cứu ngư dân bị tai nạn cách bờ biển 13 hải lý

Hải Thượng 07/09/2025 15:20

Một ngư dân Nghệ An gặp tai nạn lao động khi đang đánh bắt trên biển, được lực lượng Biên phòng kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Vào 9h15 sáng 7/9, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) nhận được tin báo của ngư dân về 1 vụ tai nạn lao động trên biển. Nạn nhân là anh Đặng Văn Nhung (SN 1969), trú tại xóm Yên Quang, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đang hành nghề khai thác thủy sản trên tàu cá mang biển kiểm soát NA-91275-TS do ông Cao Huy Công làm chủ, khi đang đánh bắt cách bờ khoảng 13 hải lý thì gặp tai nạn do dây thuyền bị đứt, văng vào vùng mặt gây chấn thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã nhanh chóng điều động 1 ca nô cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và quân y phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức tiếp cận, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

0.ảnh pv
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Diễn Thành đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ảnh: Hải Thượng

Hiện anh Nhung đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tình trạng sức khỏe ban đầu của ngư dân này ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngư dân Nghệ An tất bật ra khơi sau bão, kỳ vọng chuyến biển bội thu

Ngư dân Nghệ An tất bật ra khơi sau bão, kỳ vọng chuyến biển bội thu

Ngư dân 20 tuổi tử vong sau sự cố rơi khỏi tàu cá tại Nghệ An

Ngư dân 20 tuổi tử vong sau sự cố rơi khỏi tàu cá tại Nghệ An

