Bộ đội Biên phòng Nghệ An: “Lá chắn thép” nơi biên cương

Nghệ An được Trung ương xác định là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là địa bàn khu vực biên giới phía Tây của tỉnh. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội ở nội địa, chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An, ngày 23/4/1959, Bộ Công an ban hành Quyết định số 183 về việc thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang Nghệ An, nay là BĐBP Nghệ An với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 468,281 km đường biên giới, tiếp giáp với 3 tỉnh (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô ly Khăm Xay) của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 82 km bờ biển.