Kinh tế Bộ đội biên phòng Nghệ An sẵn sàng ứng trực phòng chống bão số 4 Đồn Biên phòng Môn Sơn, Con Cuông và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương ra quân làm nhiệm vụ phòng chống bão số 4.

Cầu tràn Khe Mọi (Con Cuông) bị ngập do mưa lớn. Ảnh: Bùi Hải Thượng



Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn Đồn Biên phòng Môn Sơn từ đêm 18/9 đã có mưa to. Sáng 19/9, một số điểm như cầu tràn Khe Mọi ( nối 2 bản Cửa Rào và bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) bị ngập nước, có điểm ngập đến 50 cm. Đồn biên phòng Môn Sơn đã túc trực, canh giữ đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Cũng do ảnh hưởng mưa bão, trên địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn một số tuyến đường đã xảy ra sạt lở đất đá làm ách tắc giao thông. Cụ thể tuyến đường 543D qua địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn xảy ra sạt lở, điểm sạt lở xảy ra tại bản Sa Vang gây ách tắc giao thông, các phương tiện chưa thể qua lại được.

Các chiến sĩ túc trực tại các điểm không an toàn ở xã Môn Sơn, Con Cuông. Ảnh: Hải Thượng

Đơn vị chức năng cắm biển báo để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Hải Thượng

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan khẩn trương khắc phục. Hạt quản lý đường bộ huyện Kỳ Sơn cũng đã điều động máy móc vào hiện trường để khắc phục, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng sạt lở nên chưa thể triển khai.