Xã hội Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 Sáng 8/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 với chủ đề: “Đoàn kết - Nêu gương - Quyết thắng”.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Đại tá Hoàng Ngọc Linh - Phó Cục trưởng Cục Trinh sát, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng đại diện Cục Chính trị, Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Dự Đại hội có 66 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh



Những dấu ấn đáng tự hào

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được; làm rõ những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xác định các chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024 - 2029.

Đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giai đoạn 2019 - 2024, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng trong bộ đội biên phòng tỉnh dù đối mặt với nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phong trào đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao liên quan đến những nội dung trọng điểm như thi đua trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Thi đua lập công trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời, tích cực thi đua tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới; tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và thi đua lao động, sản xuất, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chăm sóc sức khỏe, giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội.

Đối với công tác khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo đúng nguyên tắc tự nguyện, kịp thời, dân chủ, công khai. Từ đó, động viên sâu rộng phong trào, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho tập thể Phòng Tham mưu và Đại tá Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh



Giai đoạn 2019 - 2024, nhiều năm Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cùng nhiều Bằng khen.

47 lượt cá nhân được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng cấp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp toàn quân, toàn quốc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong nhiệm kỳ, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao tặng 5.407 suất quà cho nhân dân, với tổng trị giá hơn 41,2 tỷ đồng; phối hợp tặng 270 con bò giống, 148 con dê giống, 1.500 con lợn giống cho các hộ nghèo. Đồng thời, giúp đỡ nhân dân 9.650 ngày công; xây dựng 1 công trình phụ trợ trường học, 901 nền nhà cho người nghèo; tu sửa 50 phòng học, 5 cầu dân sinh, 79 nhà đại đoàn kết...

Tiếp tục giữ vững ngọn cờ Thi đua Quyết thắng

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn nhiệm vụ, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và hiệu quả.

Quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, có sức lan tỏa: Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; Mô hình “Ngôi nhà thiện nguyện”, “Gian hàng 0 đồng”, “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, "Tủ thuốc biên cương”...

Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian tới, Thiếu tướng Lê Văn Phúc yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt 6 nội dung trọng tâm.



Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh



Cùng đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đồng (tổ) thi đua, khen thưởng các cấp, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng. Kết hợp triển khai chặt chẽ, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, các cấp, các ngành.

Quan trọng là cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Thi đua xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong sạch vững mạnh, đảm bảo nội bộ luôn dân chủ và đoàn kết, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh