Bộ đội giúp dân xử lý môi trường, phun tiêu độc khử trùng sau lũ

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 9, trong hai ngày 29 và 30/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to, nước trên các sông lên nhanh, một số địa phương bị ngập nặng, đe dọa tính mạng và đời sống Nhân dân. Từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đến các cơ quan, đơn vị, mệnh lệnh “cứu dân” nhanh chóng phát đi.