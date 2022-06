Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2022.

(Baonghean.vn) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác này. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước.

(Baonghean.vn) - Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, Nghệ An đã tạo bước chuyển tích cực trong công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh” khi một bộ phận cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng đạo đức công vụ, đến mức bị khởi tố, bắt tạm giam…

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7; Nông dân Nghệ An vất vả chống hạn cho chè; Mở rộng cảng cá Lạch Quèn; Cháy nhà, 1 người tử vong… là những thông tin nổi bật ngày 27/6.

(Baonghean.vn) - Thẩm tra về dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2023, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ làm rõ phương án để giảm 5.587 biên chế đến năm 2025 do Bộ Nội vụ yêu cầu.

(Baonghean.vn) - Luân dù 2 lần ngồi tù vì ma túy nhưng vẫn tiếp tục vận chuyển heroin. Lần này, Luân đồng ý đưa heroin từ Nghệ An ra Hà Nội và đã rủ người cháu tham gia cùng.

(Baonghean.vn) - Ngày 27/6, tại Trung đoàn 764, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3 - lớp thứ nhất năm 2022.