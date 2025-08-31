Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung đến 17h00 ngày 2/9/2025 Bộ GD&ĐT vừa có thông báo về việc gia hạn thời gian mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Theo đó, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) sẽ tiếp tục mở đến 17h00 ngày 2/9/2025 để thí sinh vào xác nhận nhập học.

Năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống phần mềm xét tuyển sẽ tự lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh.

Các giám thị rà soát thông tin của thí sinh và phát giấy dự thi. Ảnh: Mỹ Hà



Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới trên 50 triệu (mỗi nguyện vọng ngành xét theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển được coi như một nguyện vọng trên hệ thống), tăng khoảng 2 lần so với năm 2024.

Chủ trương nhất quán của Bộ và các trường là chuyển công việc khó khăn, phức tạp về phần mình và ứng dụng công nghệ để giải quyết, mang lại thuận lợi và công bằng tối đa cho thí sinh. Từ quy trình đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí cho tới xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Để phục vụ yêu cầu cao hơn của năm 2025, hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung (trong đó có hệ thống xét tuyển, lọc ảo) đã được nâng cấp, mặc dù ban đầu cũng có tình trạng quá tải, nhưng đã được khắc phục kịp thời và hoàn thành xử lí, cung cấp dữ liệu cho các trường để công bố đúng thời hạn vào ngày 22/8.

Bộ GD&ĐT cũng tăng thời gian, số lần lọc ảo để các trường rà soát kĩ dữ liệu, giảm thiểu sai sót. Đồng thời, sau khi công bố điểm chuẩn, các trường tiếp tục cần 2 đến 3 ngày để rà soát, sửa lỗi và hoàn thiện danh sách thí sinh trúng tuyển, thông báo cho thí sinh, đồng thời cập nhật lên hệ thống của Bộ phục vụ thí sinh xác nhận nhập học.

Tính đến 12h trưa ngày 26/8 đã có hơn 560 ngàn thí sinh xác nhập học thành công (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024).