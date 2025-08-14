Giáo dục Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với chính quyền phường Vinh Hưng Sáng 14/8, đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Hoàng Bách Việt – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với chính quyền phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Cùng đi với đoàn có đại diện Vụ Học sinh sinh viên, Cục Quản lý chất lượng và Vụ Giáo dục phổ thông. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng ban chuyên môn. Về phía chính quyền phường Vinh Hưng có ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch UBND phường và lãnh đạo phòng văn hóa xã hội.

Phường Vinh Hưng hiện có 12 trường học thuộc 3 bậc mầm non, tiểu học và THCS với 316 lớp, hơn 12 nghìn học sinh. Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, đội ngũ công chức cấp xã còn bị hạn chế, chưa có chiều sâu về chuyên môn về quản lý giáo dục. Vì vậy, một số nhiệm vụ, quyền hạn đang bị chồng chéo dẫn đến lúng túng, quá tải.

Để khắc phục tồn tại trên, thời gian qua chính quyền phường Vinh Hưng đã phân công đội ngũ công chức bám sát thực tiễn và phối hợp tốt với Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ trước thềm năm học mới.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với chính quyền phường Vinh Hưng. Ảnh: Hồng Quang

Tại buổi làm việc, sau khi nghe chính quyền địa phương trình bày những khó khăn vướng mắc, các thành viên trong đoàn đã đề nghị phường cần chú trọng về đầu tư cơ sở vật chất, quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, quan tâm đến chất lượng học tập của học sinh, quản lý tốt công tác tuyển sinh, công tác PCCC, an ninh trường học.

Bên cạnh đó, cần quản lý tốt về việc dạy thêm học thêm theo đúng quy định, rà soát các trường đủ điều kiện tổ chức việc triển khai dạy học 2 buổi/ngày để trình lên cấp tỉnh xin chủ trương thực hiện.

Đồng thời, cần chỉ đạo các trường đẩy mạnh việc chuyển đổi số để giúp quản lý và triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Quang

Trao đổi với đoàn công tác, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, hiện Sở đã điều động các cán bộ chuyên môn đến hỗ trợ các phường, xã trong những thời điểm nhất định để nâng cao hiệu quả trong quản lý, chất lượng giáo dục.

Đồng thời sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức các phường, xã phụ trách giáo dục. Để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên trước mắt, phường cần bố trí 1 giáo viên dạy ở nhiều trường trên địa bàn.

Thay mặt đoàn công tác, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu các ý kiến phản ánh về những bất cập của chính quyền phường Vinh Hưng trong quản lý giáo dục để báo cáo thực tế với Bộ Giáo dục.