Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại địa phương

Chiều 20/2, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương.

Dự cuộc làm việc có Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đoàn trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Ngoại giao. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII, Bộ Ngoại giao xác định phương châm “tiên phong”, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là nhiệm vụ “trung tâm”, ngoại giao văn hóa cùng các công tác khác như công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, đào tạo là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành.

Hướng tới “nền ngoại giao toàn diện, hiện đại”, các đơn vị trong Bộ Ngoại giao cùng mạng lưới Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn xác định người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Chính vì vậy, cuộc làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là dịp để tỉnh nhìn lại những kết quả đã đạt được, những khó khăn, tồn tại trong triển khai công tác đối ngoại địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tranh thủ các ý kiến chỉ đạo chuyên môn, định hướng, chia sẻ kinh nghiệm của Bộ Ngoại giao, nhằm bổ sung các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn về công tác quản lý biên giới, lãnh thổ; thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; cách tiếp cận các quỹ đầu tư phát triển; tranh thủ tối đa các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên để đưa sản phẩm của Nghệ An tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế.

Qua đó, nâng cao năng lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững. Đây cũng là cơ hội để Nghệ An có dịp được giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của Nghệ An ra thế giới; sản phẩm của Nghệ An được tham gia vào các chuỗi cung ứng.

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng được đón Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác của Bộ Ngoại giao vào làm việc tại Nghệ An. Nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc làm việc, người đứng đầu Tỉnh ủy mong muốn Bộ Ngoại giao định hướng, chia sẻ, phối hợp, hỗ trợ để giúp tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đã nghe báo cáo một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Theo đó, kinh tế phục hồi và phát triển khá toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Nghệ An đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Đặc biệt, phát huy thế và lực mới của đất nước, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, được sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, công tác hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại của tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới mạnh mẽ, tích cực, đồng bộ và hiệu quả trên 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu khẳng định, trọng tâm của ngành Ngoại giao trong thời gian tới là phục vụ cho phát triển, lấy doanh nghiệp, người dân là trung tâm. Trên phương châm, ngoại giao đi tiên phong khai phá, mở đường, ngành sẽ kết nối, đồng hành, hỗ trợ các địa phương, trong đó có Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết sẽ kết nối, tận dụng mọi cơ hội hỗ trợ các địa phương phát triển, đặc biệt là phát triển xanh và chuyển đổi số; đồng thời mở ra thị trường xuất khẩu cho hàng hóa trong nước nói chung, của Nghệ An nói riêng; cũng như kêu gọi, hỗ trợ địa phương tiếp cận thị trường vốn và công nghệ của thế giới.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ đã trao đổi những thông tin hữu ích, các ý tưởng hợp tác cụ thể, thiết thực, đáp ứng mong muốn của cả hai bên, mở ra thời kỳ hợp tác mới, sâu sắc hơn giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh Nghệ An; đồng hành cùng Nghệ An củng cố, phát huy quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương và đối tác truyền thống, thúc đẩy quan hệ với các đối tác tiềm năng, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

MỞ RA THỜI KỲ HỢP TÁC MỚI, SÂU SẮC HƠN GIỮA BỘ NGOẠI GIAO VÀ NGHỆ AN

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đoàn công tác Bộ Ngoại giao, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị, sau cuộc làm việc, tỉnh Nghệ An và Bộ Ngoại giao sẽ ký kết Chương trình hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2023 - 2025, để làm cơ sở vững chắc, chặt chẽ đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng khăng khít, hiệu quả hơn nữa.

Tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Bộ Ngoại giao sẽ rất hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, tỉnh sẽ xây dựng video clip ngắn nhờ Bộ Ngoại giao cung cấp cho sứ quán ở các nước để giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, kinh tế, văn hóa, xã hội… của tỉnh đến các đối tác trên thế giới.

Đánh giá cao các ý kiến của đoàn công tác Bộ Ngoại giao tại cuộc làm việc như: Kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu để tổ chức diễn đàn đầu tư vào Nghệ An;… Bí thư Tỉnh ủy cho biết Nghệ An sẵn sàng phối hợp để thông qua sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao mở rộng mạng lưới quan hệ với các đối tác quốc tế về đối ngoại và kinh tế.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin thêm về các định hướng lớn của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc hoàn thiện các hạ tầng như: Cảng biển nước sâu, Cảng hàng không quốc tế; mở rộng Khu kinh tế Đông Nam để tăng diện tích đất công nghiệp… Qua đó, mong muốn Bộ Ngoại giao, các đại sứ sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Nghệ An trong quá trình xúc tiến đầu tư.

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá, cuộc làm việc đã đạt được mục tiêu là giúp đoàn công tác Bộ Ngoại giao hiểu rõ được thế mạnh, nhu cầu của Nghệ An; đồng thời phía Bộ cũng trình bày được những nội dung có thể giúp tỉnh.

Thống nhất với đề xuất của tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị Cục Ngoại vụ phối hợp Sở Ngoại vụ Nghệ An phối hợp rà soát, tổng hợp thành một chương trình hợp tác trong 3 năm tới với tỉnh; đồng thời, đồng tình cao với việc thực hiện cơ chế hợp tác giữa hai bên cần triển khai bài bản, có đầu mối, cơ quan chủ trì rõ ràng, có cơ chế rà soát, đánh giá hàng năm.

Theo đó, trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Bộ trưởng nhấn mạnh, cần phối hợp ngay từ trong xây dựng kế hoạch công tác cho lãnh đạo cấp cao của tỉnh, để vừa đảm bảo thống nhất trong quản lý hoạt động đối ngoại, vừa kết hợp được nhuần nhuyễn yếu tố tăng cường quan hệ hữu nghị với các địa phương, đối tác; đặc biệt điều quan trọng nhất là tìm đúng đối tác để phát huy sức mạnh về vốn, đầu tư, thị trường, đào tạo nguồn nhân lực;…

Đồng chí Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh cần tập trung xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh của Nghệ An trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, di sản… trong hợp tác giữa hai bên; cũng như giới thiệu các khu công nghiệp, hỗ trợ Nghệ An kêu gọi, thu hút đầu tư.

Bộ Ngoại giao cũng sẵn sàng hỗ trợ Nghệ An nâng cao năng lực đối ngoại và hội nhập quốc tế; mở rộng mạng lưới các địa phương của các nước kết nghĩa với Nghệ An; phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại chung của quốc gia tại tỉnh;…

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng nhất trí với đề xuất của tỉnh trong việc phối hợp thông tin, và đề nghị Nghệ An sớm hoàn thiện video clip về tỉnh để đăng trên các website của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và cũng là thông tin để Bộ giới thiệu, quảng bá về Nghệ An qua các kênh, hoạt động khác. Về phía Bộ Ngoại giao cũng sẽ cung cấp thông tin hàng tháng cho Nghệ An tham khảo.

Cũng tại cuộc làm việc, trong công tác đối ngoại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hợp tác với nước bạn Lào; tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của hai bên.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao tặng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An 50 triệu đồng./.