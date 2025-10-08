Xã hội Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp Bộ Ngoại giao vừa cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 8/8, tại bãi biển Sarakiniko (đảo Milos, Hy Lạp) đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển.

Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos. Ảnh minh họa: People

