Chủ Nhật, 10/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp

Trần Thường 10/08/2025 09:24

Bộ Ngoại giao vừa cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 8/8, tại bãi biển Sarakiniko (đảo Milos, Hy Lạp) đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển.

Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

sarakiniko-beach-greece-1-080825-57ef18f7f9e241f19404601d3d2c8b97-2505.jpg
Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos. Ảnh minh họa: People

Bộ Ngoại giao vừa cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa ngày 8/8, tại bãi biển Sarakiniko (đảo Milos, Hy Lạp) đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển.

Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ nhưng 2 công dân này đã tử vong.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bo-ngoai-giao-thong-tin-ve-2-nguoi-viet-tu-vong-o-hy-lap-2430410.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/bo-ngoai-giao-thong-tin-ve-2-nguoi-viet-tu-vong-o-hy-lap-2430410.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sử dụng AI để lựa chọn nhân sự

Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sử dụng AI để lựa chọn nhân sự

Mỹ công bố giai đoạn đầu tiên của cuộc cải tổ lớn Bộ Ngoại giao

Mỹ công bố giai đoạn đầu tiên của cuộc cải tổ lớn Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao Mỹ đóng cửa Văn phòng chống thông tin sai lệch từ nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ đóng cửa Văn phòng chống thông tin sai lệch từ nước ngoài

Đọc tiếp

Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sử dụng AI để lựa chọn nhân sự

Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sử dụng AI để lựa chọn nhân sự

Mỹ công bố giai đoạn đầu tiên của cuộc cải tổ lớn Bộ Ngoại giao

Mỹ công bố giai đoạn đầu tiên của cuộc cải tổ lớn Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao Mỹ đóng cửa Văn phòng chống thông tin sai lệch từ nước ngoài

Bộ Ngoại giao Mỹ đóng cửa Văn phòng chống thông tin sai lệch từ nước ngoài

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO