Thời sự Bộ Nội vụ nói về chế độ 154 với cán bộ không chuyên trách được ký hợp đồng mới Bộ Nội vụ thông tin về việc cán bộ không chuyên trách nghỉ việc từ ngày 1/7 vẫn được hưởng chế độ theo Nghị định 154, dù sau đó ký hợp đồng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Bà Nguyễn Thị Bích Sửu mới đây gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ liên quan đến việc giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách sau khi chuyển công tác.

Cụ thể, bà Sửu kể trường hợp cán bộ không chuyên trách nghỉ việc từ ngày 1/7 vừa qua nhưng chưa nhận các chế độ theo quy định tại Nghị định số 154, sau khi nghỉ đã ký hợp đồng làm kế toán tại một đơn vị sự nghiệp công lập có thu, với tiền lương được chi trả từ nguồn thu sự nghiệp khác của đơn vị.

Bà Sửu băn khoăn, liệu trường hợp cán bộ này có còn được hưởng chế độ quy định tại Nghị định số 154 nữa hay không?

Xung quanh băn khoăn của bà Sửu, Bộ Nội vụ đã có phản hồi chính thức về việc giải quyết chế độ cho cán bộ không chuyên trách sau khi nghỉ việc và tiếp tục làm việc tại đơn vị khác.

Cán bộ không chuyên trách nghỉ việc có thể tiếp tục ký hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Bộ Nội vụ cho biết, trường hợp cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố... được cấp có thẩm quyền quyết định cho nghỉ việc thì sẽ được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo Nghị định số 154.

Bộ nhấn mạnh, việc đã được hưởng chế độ theo Nghị định 154 không đồng nghĩa với việc bị ràng buộc hoặc hạn chế quyền lao động sau đó. Cá nhân người nghỉ việc hoàn toàn có thể tiếp tục ký hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hoặc doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong trường hợp bà Sửu nêu, cán bộ không chuyên trách đã được quyết định nghỉ việc kể từ 1/7 thì vẫn được hưởng chế độ theo Nghị định số 154.

Sau khi đã hưởng chế độ hỗ trợ một lần này, nếu cá nhân tiếp tục ký hợp đồng làm kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập có thu, được trả lương từ nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị, điều này không ảnh hưởng đến quyền hưởng chế độ đã được quy định trước đó.

Quy định này thể hiện tính nhân văn và nhất quán của chính sách: Nhà nước bảo đảm chế độ cho cán bộ không chuyên trách khi nghỉ việc, đồng thời mở ra cơ hội để họ tiếp tục làm việc, cống hiến và có thu nhập tại những môi trường khác.

Bộ Nội vụ khẳng định, các trường hợp cụ thể cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền địa phương để được giải quyết đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.