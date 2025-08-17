Thời sự Nghệ An thống nhất chủ trương tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức ở cấp xã còn thiếu Đây là một trong những nội dung tại Kết luận mới nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Công chức xã Đô Lương tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương tiếp nhận vào làm công chức tại các xã, phường đang thiếu cán bộ, công chức (so với định mức biên chế cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương) nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách (ưu tiên các trường hợp là cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xuống làm cấp phó do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác).

Đồng ý chủ trương bố trí, sắp xếp, tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp công lập vào làm công chức tại các xã, phường đã có trong dự kiến phương án bố trí, sắp xếp của cấp huyện trước đây, các trường hợp viên chức trước đây là công chức; các trường hợp lập thiếu, lập sót danh sách, các trường hợp đã có đơn xin nghỉ theo chế độ nhưng không thuộc diện được nghỉ nay có nguyện vọng tiếp tục bố trí công tác.

Để triển khai các nội dung trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì tiếp tục rà soát, tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; chỉ đạo, đôn đốc việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban cấp xã; hoàn thành trước ngày 31/8/2025.