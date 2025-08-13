Thời sự Nghệ An triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh đăng ký nguyện vọng luân chuyển, tăng cường về cấp xã Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An ngày 11/8/2025 đã phát Công văn số 4675-CV/BTCTU về việc đăng ký nguyện vọng đi tăng cường công tác ở cơ sở.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh thao tác trên hệ thống dịch vụ công. Ảnh: Thành Duy

Công văn được gửi tới Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 177-KL/TW, ngày 11/7/2025; Kết luận số 178- KL/TW, ngày 17/7/2025; Kết luận số 179-KL/TW, ngày 25/7/2025 và Kết luận số 183-KL/TW, ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai để cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nguyện vọng luân chuyển, điều động đi tăng cường công tác ở cơ sở.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo quán triệt, phổ biến chủ trương này đến cán bộ trong cơ quan, đơn vị, triển khai việc đăng ký nhu cầu, nguyện vọng.

Đối tượng đăng ký theo thứ tự ưu tiên gồm:

Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Chuyên viên, viên chức thuộc sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Khi về công tác tại cấp xã, cán bộ, công chức sẽ được bố trí vào các chức danh cụ thể gồm: Trưởng các phòng, ban và tương đương các xã, phường; Phó Trưởng các phòng, ban và tương đương các xã, phường.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở đăng ký của cán bộ, các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách gửi về trước ngày 15/8/2025 để tổng hợp.