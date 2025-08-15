Thứ Sáu, 15/8/2025
Nghệ An yêu cầu các sở, ngành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức để điều động, biệt phái, tăng cường về cấp xã

Thành Duy 15/08/2025 08:03

UBND tỉnh Nghệ An ngày 14/8 phát đi công văn gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long.

bna_img_6655(2).jpg
Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra hệ thống tại Trung tâm Hành chính công xã Đông Lộc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, các sở, ban, ngành được giao lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế của cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã có khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin, trung tâm hành chính công. Danh sách này phải được gửi về Sở Nội vụ trước 10h00 ngày 18/8/2025 để tổng hợp.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp, đôn đốc các cơ quan liên quan và tổng hợp danh sách theo yêu cầu gửi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 20/8/2025; đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả tổng hợp.

Sở Nội vụ cũng được giao phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ rà soát, thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động, tiếp nhận theo phân cấp, thẩm quyền được giao; thực hiện quy trình, ban hành quyết định điều động, biệt phái cán bộ công chức từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về các xã, phường; từ xã, phường này sang xã, phường khác; tiếp nhận viên chức và các đối tượng khác theo quy định vào làm công chức khối chính quyền cấp xã.

Chỉ đạo trên của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh

Theo đó, tại Kết luận số 586-KL/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành khối Nhà nước lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ, công chức trong biên chế của cơ quan, đơn vị để điều động, biệt phái, tăng cường về các xã có khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin, trung tâm hành chính công. Báo cáo danh sách về Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 20/8/2025.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có tại Công văn số 808-CV/ĐU ngày 13/8/2025 giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Động thái trên của UBND tỉnh Nghệ An nhằm tiếp tục kiện toàn, bổ sung, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Nghệ An hiện có 130 xã, phường, giảm 282 đơn vị so với trước khi sắp xếp.

