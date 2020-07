Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị sát tình trạng hạn hán ở Nghệ An

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT…

HẠN HÁN GAY GẮT Ở NGHỆ AN

Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, từ tháng 5 đến nay, Nghệ An chịu ảnh hưởng của 5 đợt nắng nóng diện rộng và hiện đang còn tiếp diễn. Lượng mưa tiểu mãn không đáng kể.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác kiểm tra tại Bara Nam Đàn 2. Ảnh: Thành Duy

Toàn tỉnh có 1.061 hồ chứa, trong đó, doanh nghiệp quản lý 97 hồ và địa phương quản lý 964 hồ. Tính đến ngày 19/7/2020, 97% hồ chứa do doanh nghiệp quản lý thiếu hụt nước so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa nhỏ do xã, hợp tác xã quản lý chỉ đạt 20 -30% dung tích thiết kế.

Đặc biệt, có 234 hồ nhỏ đã xuống dưới cao trình mực nước chết. Trước tình hình đó, Nghệ An đã công bố tình trạng thiên tai do nắng nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh.