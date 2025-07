Kinh tế

Theo dõi sát sao lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ, điều tiết phù hợp cắt giảm lũ cho vùng hạ du

Sáng 23/7, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 ở các địa phương miền Tây Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và các thành viên trong đoàn.