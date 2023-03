Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bộ Y tế cam kết sẽ đồng hành cùng với Nghệ An để tập trung phát triển y tế tỉnh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Chiều 23/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác y tế tỉnh Nghệ An năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành;…

KIẾN NGHỊ HÌNH THÀNH NHIỀU BỆNH VIỆN TUYẾN CUỐI Ở NGHỆ AN

Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan và sự nỗ lực của tỉnh, lĩnh vực Y tế của Nghệ An có nhiều bước phát triển. Hiện nay, mạng lưới các bệnh viện, cơ sở khám và chữa bệnh phát triển nhanh, rộng khắp, đa dạng; hoạt động hiệu quả và có nhiều nổi trội, một số bệnh viện tiêu chuẩn quy mô cấp độ vùng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân thuận lợi hơn.

Ngành Y tế đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; có nhiều kỹ thuật, công nghệ y học tiên tiến được áp dụng trong khám, chữa bệnh; giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao như: Ghép thận, hỗ trợ sinh sản, xạ trị, ghép tế bào gốc, can thiệp tim mạch…

Công tác quản lý chất lượng bệnh viện được chú trọng và ngày càng nâng cao. Tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế đã có bước chuyển biến căn bản; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế ngày càng cao.

Với cơ sở, nền tảng đó, chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được nâng lên rất tốt ở cả 3 tuyến: xã, huyện, tỉnh. Đặc biệt trong những năm qua, Nghệ An thực hiện quyết liệt các giải pháp để củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh có 93% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 91,09% xã có bác sĩ công tác. Chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế được thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số.

Tại cuộc làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện để đến năm 2025, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt và xem xét, hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, trang thiết bị để Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành lập “Trung tâm ghép mô tạng”.

Quan tâm, hỗ trợ, bố trí nguồn lực và chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục giúp đỡ, chuyển giao kỹ thuật cao để Bệnh viện Sản Nhi, Ung bướu, Y học cổ truyền thành tuyến cuối chuyên môn trong khu vực vào năm 2025; Bệnh viện Phổi Nghệ An thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phổi Trung ương để thực hiện mục tiêu: Thành phố Vinh sớm trở thành “Trung tâm Y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ”.

Cùng với đó, Nghệ An đề nghị Bộ Y tế tăng thêm chỉ tiêu đào tạo các bác sĩ trẻ cho tỉnh và tăng số lượng bác sĩ trẻ từ tuyến Trung ương về công tác tại Nghệ An trong Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; tiếp tục quan tâm chính sách hỗ trợ y tế cơ sở, đặc biệt tuyến xã;…

BỘ Y TẾ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGHỆ AN XÂY DỰNG TRUNG TÂM Y TẾ VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung, đặc biệt là xây dựng TP. Vinh thành trung tâm y tế vùng Bắc Trung Bộ. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong quá trình mua sắm thiết bị y tế nhằm phát triển y tế cơ sở khi thực hiện các dự án mà Nghệ An được thụ hưởng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Y tế phê duyệt lại danh mục cơ sở y tế của Nghệ An được đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo từ nguồn vốn chương trình đầu tư mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ để phù hợp với thực tiễn; gắn với đó là sớm tháo gỡ khó khăn để giải ngân nguồn vốn để thực hiện.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ với những khó khăn mà ngành Y tế phải đối mặt trong những năm qua do đại dịch Covid -19; đồng thời bày tỏ phấn khởi, tin tưởng khi Bộ Y tế đang dần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh do tác động của dịch Covid -19.

Tại Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 đã xác định xây dựng TP. Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên 10 lĩnh vực, trong đó có y tế.

Đồng thời, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng xác định xây dựng thành phố Vinh thành “hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu”.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quan điểm chăm sóc sức khỏe của người dân là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Nghệ An; ưu tiên cho nhiệm vụ này là xuyên suốt trong chiến lược phát triển của tỉnh.

Điểm lại những kết quả nổi bật của ngành Y tế tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của Nghệ An, còn có sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức trách nhiệm, rất hiệu quả từ Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị của Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ, đồng hành quý báu đó; mong muốn thời gian tới Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị của Bộ tiếp tục giúp đỡ Nghệ An thực hiện được định hướng, mục tiêu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm y tế, kỹ thuật chuyên sâu của vùng Bắc Trung Bộ.

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong năm qua, trong đó có những kết quả của ngành Y tế. Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị, tập trung củng cố hệ thống y tế địa phương theo hướng đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm y tế cấp huyện và trạm y tế xã trong cung ứng hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên.

Người đứng đầu Bộ Y tế cũng lưu ý, các bệnh viện công lập cần phải xác định các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; đồng thời tỉnh cần tăng cường quản lý chất lượng của các bệnh viện ngoài công lập, đảm bảo đúng thực chất, hiệu quả.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đề nghị, Nghệ An tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo để tăng cường độ bao phủ bảo hiểm y tế gắn với bảo đảm quyền lợi người dân khi tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh với tinh thần “lấy người dân làm trung tâm”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, truyền thông y tế;..

“Bộ Y tế cam kết sẽ đồng hành cùng với Nghệ An để tập trung tâm phát triển y tế tỉnh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh và cho biết với thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh. Bộ sẽ đồng hành với tỉnh trong quá trình thực hiện.