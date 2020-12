Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị QK4; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.



Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Giáng sinh tới các chức sắc cùng đồng bào công giáo tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh, Đại chủng viện Vinh - Thanh, Trung tâm Hội dòng Thừa sai bác ái ở xã Nghi Diên, Giáo xứ Bố Sơn, Giáo họ Khoa Trường/Bố Sơn, Trung tâm Mồ côi, khuyết tật Mẹ Têrêsa Calcutta ở xã Nghi Vạn, Giáo xứ và Trung tâm hành hương Trại Gáo ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Trong không khí mừng ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng gửi lời chúc đến các Giám mục, các linh mục, tu sĩ nam, nữ, chức việc cùng toàn thể giáo dân trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc trong hồng ân của Thiên Chúa. Và gửi lời cảm ơn đến các linh mục, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện Nghi Lộc nói riêng, trên toàn tỉnh Nghệ An nói chung trong thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nói riêng; LLVT QK4 nói chung trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và tích cực động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc…