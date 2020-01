Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân, dân huyện đảo Lý Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 10/1, đoàn cán bộ Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Đại tá Phonthong Phanchaleunphonh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Bộ CHQS Nghệ An, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.