Bỏ túi các 'bí kíp' giúp tránh nổ lốp ô tô khi trời nắng nóng

Vào mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời nói chung và mặt đường nói riêng luôn ở mức rất cao, ô tô rất dễ gặp những vấn đề như xịt lốp, nổ lốp. Vậy, lái xe phải làm gì để giữ an toàn cho lốp xe giữa ngày hè nắng nóng?

Lốp xe là bộ phận cực kỳ quan trọng, chúng chịu áp lực lớn bởi trọng tải của chiếc ô tô và tiếp xúc trực tiếp với bề mặt đường. Khi chiếc xe đang chạy, những vấn đề về lốp thường xảy đến rất bất ngờ và khó lường, nhất là vào mùa hè, khi nhiệt độ không khí và mặt đường tăng cao.

Những vấn đề đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của hành khách trên xe và những người xung quanh. Thực tế, rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây có nguyên nhân đến từ lốp ô tô, có thể do quá mòn, lốp rạn nứt dẫn tới nổ lốp.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Đức Thi - Chủ chuỗi Trung tâm lốp ô tô Thi Lốp tại Hà Nội cho rằng, lốp xe cũng như nhiều bộ phận khác, cần phải được kiểm tra, chăm sóc đặc biệt, nhất là vào mùa nóng. Việc chăm sóc lốp thường xuyên sẽ giảm thiểu sự cố hỏng hóc về lốp, giúp an toàn hơn khi vận hành xe.

Theo vị chuyên gia này, vào mùa hè có nền nhiệt cao, có 3 lưu ý rất quan trọng mà chủ xe cần đặc biệt chú ý để tránh tối đa rủi ro trên đường như sau:

Thứ nhất, bơm hơi đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Khi trời nắng nóng, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 60 độ C, nhiệt độ tăng khiến áp suất lốp xe tăng theo, điều này khiến áp suất những chiếc lốp sẽ cao hơn bình thường rất nhiều, nguy cơ gây nổ lốp cao.

Do đó, cần bơm lốp ô tô định kỳ đúng áp suất tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đưa ra. Những thông số về áp suất tiêu chuẩn được ghi trên lốp hoặc trên cửa xe, được đo ở điều kiện tiêu chuẩn (khoảng 20-21 độ C).

Nếu áp suất quá cao sẽ làm cho lốp bị căng tròn, phần giữa lốp chủ yếu tiếp xúc với mặt đường làm cho phần này mòn nhiều hơn, đồng thời tăng nguy cơ nổ lốp khi trời nắng và khi tải nặng.

Cũng không nên để lốp quá non. Khi lốp non hơi sẽ làm tăng bề mặt tiếp xúc khiến tăng ma sát, thành lốp bị nóng rất nhanh khi chạy ở tốc độ cao thì nguy cơ bị nổ sẽ lớn hơn. Ngoài ra, để lốp quá non sẽ khiến chiếc xe tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Nếu trên xe chưa có bộ cảm biến áp suất lốp thì nên lắp thêm để kiểm soát tốt nhất áp suất lốp trên đường, kịp thời phát hiện và can thiệp khi một hoặc các lốp có dấu hiệu tăng áp suất bất thường.

Thứ hai, kiểm tra lốp xe có rạn nứt, mòn nhiều không

Nếu một trong các lốp xe có dấu hiệu hư hỏng như bong tróc, nứt, rạn mặt cao su, bị đá chém sâu, mòn hết gai lốp,... đừng ngại ngần thay lốp mới cho xe để hành trình được an toàn hơn. Thông thường sau khi di chuyển khoảng 40.000 - 50.000km hoặc sử dụng được 5-6 năm thì chủ xe nên thay lốp xe ô tô mới.

Tuy nhiên, nếu xe thường xuyên phải di chuyển trong điều kiện môi trường địa hình, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng thì chủ xe có thể dựa vào tình trạng thực tế của lốp xe để chủ động thay mới sớm hơn. Ngoài ra, hãy đảo lốp thường xuyên để tránh các lốp bị mòn không đều.

Thứ ba, duy trì tốc độ hợp lý, không chở quá nặng

Khi chạy với tốc độ càng cao, nhiệt độ lốp xe càng lớn do ma sát giữa lốp với mặt đường. Do vậy, chuyên gia khuyên rằng, trong khi thời tiết nắng nóng, bạn không nên chạy quá nhanh, đặc biệt là khi ôm cua và điều kiện mặt đường xấu.

Trên thực tế, khi xe đang chạy ở tốc độ cao, việc ôm cua có thể làm cho lốp bị bẻ ngang rất mạnh, khiến cho thành lốp không những phải chịu tải đè nặng, mà còn phải chịu lực xé ngang, làm tăng nguy cơ bị nổ lốp.

Ngoài ra, khi thời tiết nắng nóng, cũng không nên chở quá nặng, điều này khiến áp lực dồn xuống lốp xe tăng lên. Do vậy, vào mùa hè, bạn nên bỏ bớt những đồ dùng, vật dụng không thật cần thiết ra khỏi xe, hạn chế chở quá tải.

Ngoài 3 "bí kíp" nói trên, anh Nguyễn Đức Thi còn đưa ra một số lời khuyên cho chủ xe khi lái xe đường dài dưới trời nắng nóng nên bố trí nghỉ ngơi hợp lý. Thời gian nghỉ ngơi không chỉ giúp lái xe lấy lại sự tỉnh táo mà còn giúp tất cả các bộ phận của xe, trong đó có lốp xe có thời gian hạ nhiệt, qua đó hoạt động trơn tru và an toàn hơn.

Trước mỗi hành trình, chủ xe cần kiểm tra và đảm bảo lốp dự phòng còn hoạt động tốt và được bơm đủ áp suất. Nên trang bị bơm điện trên xe để kịp thời bổ sung khi cần, đồng thời tập cách tháo lắp lốp thành thạo để xử lý ngay khi lốp xe của bạn không may bị nổ hay xịt hơi.