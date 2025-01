Pháp luật Bố vợ và con rể vào tù vì buôn ma túy Trong tiệc sinh nhật con gái, Hưng đưa tiền cho bố vợ nhờ mua ma túy. Sau khi nhận tiền từ con rể, Phường đi mua ma túy rồi gửi xe khách xuống thì bị công an phát hiện.

Ngày 16/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Thái Bá Hưng (SN 1998), trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu và Vi Văn Phường (SN 1970), trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hai bị cáo có mối quan hệ bố vợ - con rể.

Cáo trạng thể hiện, chiều 24/6/2024, Thái Bá Hưng tổ chức sinh nhật cho con gái tròn 2 tuổi nên mời một số người đến dự, trong đó có bố vợ là Vi Văn Phường.

Hai bị cáo Hưng và Phường lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Tại đây, Hưng đưa cho bố vợ 90 triệu đồng nhờ tìm mua 30 gói ma túy hồng phiến để bán kiếm lời. Phường đồng ý nên nói với con rể, khi nào mua được sẽ gửi xe khách xuống.

Ngày 6/7/2024, Phường đi đến khu vực rừng núi thuộc xã Quang Phong, huyện Quế Phong gặp một người đàn ông tên Phúc (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua 30 gói ma túy hồng phiến. Bên bán nói với Phường ở lại ít ngày chờ nhận “hàng” luôn.

Đến chiều tối 8/7, Phường đưa cho Phúc 75 triệu đồng rồi nhận ma túy. Sau đó, Phường ngủ lại lán trại đến rạng sáng hôm sau mới xuống núi để về nhà.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phường giấu ma túy vào trong bì măng luộc rồi gửi xe khách.

Chiều 12/7, tại khu vực công viên thị trấn Diễn Châu, sau khi Hưng nhận bì măng, bên trong có chứa 600 gam ma túy thì bị Phòng cảnh sát tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện bắt quả tang. Từ lời khai của Hưng, công an bắt giữ Vi Văn Phường.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Phường khai vì con rể nhờ mua ma túy nên đã thực hiện.

Bị cáo Hưng thừa nhận đã nhờ bố vợ mua hồng phiến để đem về nhà bán lẻ. Tuy nhiên, hành vi trên của các bị cáo đã bị bại lộ.

Hai bị cáo đều thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Hưng trình bày hoàn cảnh bản thân bị bệnh, con còn nhỏ để xin tòa cho mình mức hình phạt thấp nhất.

HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo là vi phạm pháp luật. Các bị cáo là người có đủ nhận thức nhưng vì hám lợi vẫn thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử lý nghiêm.

Xét trong vụ án này hai bị cáo có vai trò ngang nhau nên tòa tuyên phạt Thái Bá Hưng, Vi Văn Phường mỗi bị cáo 20 năm tù.