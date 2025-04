Pháp luật Bóc trần thủ đoạn tinh vi của nhóm ‘đạo chích’ xuyên quốc gia Trong vòng 1 tháng, các đối tượng có “số má” đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy khắp các tỉnh, thành rồi chuyển vào TP. Hồ Chí Minh cho đối tượng cầm đầu Lý Nhật Quý Cường...

Băng nhóm trộm xe máy của những kẻ có “số má”

Đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước do Lý Nhật Quý Cường (SN 1998), trú xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cầm đầu từng là nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Bởi các “chân rết” trong đường dây này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy từ nông thôn đến thành thị.

Đáng nói, nhiều đối tượng trộm cắp trong đường dây này là những kẻ có “số má”. Trong đó, Nguyễn Đình Sơn (SN 1989), trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, từng 3 lần ngồi tù do hành nghề “hai ngón”. Theo đó, từ các năm 2010, 2013 và 2017, Sơn lần lượt lĩnh các mức án 33 tháng tù, 40 tháng tù và 3 năm 4 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Đối tượng Lê Đình Giang (SN 1989), trú tỉnh Thanh Hóa cũng từng 4 lần bị xử phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản". Trong đó, bản án cao nhất mà Giang từng phải nhận là 4 năm tù giam. Nhiều lần phải sống cảnh “cơm tù, áo số” nhưng thanh niên này vẫn không chí thú làm ăn mà chọn nghề “hai ngón” để mưu sinh, bất chấp pháp luật.

Một mắt xích khác trong đường dây trộm cắp này là sự tham gia tích cực của Nguyễn Văn Cường (SN 1987), trú xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Gã thanh niên này là kẻ có “số má” khi từng 4 lần bị xử phạt tù và đưa vào cơ sở giáo dục vì hành vi trộm cắp tài sản của người khác.

Sau khi ra tù, những đối tượng này tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình khi cùng đồng phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy tại nhiều tỉnh, thành. Trong đó, riêng đối tượng Nguyễn Đình Sơn đã thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy tại các huyện: Nghi Lộc, Diễn Châu và TP. Vinh… Thủ đoạn của Sơn là đi dò thám xung quanh nhà dân, lợi dụng sự sơ hở của chủ xe rồi nhanh chóng “ăn hàng”.

Đường dây trộm cắp xe máy xuyên quốc gia này còn có sự tham gia tích cực của nhiều đối tượng khác. Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 4- 5/2024, Thái Xuân Đức (SN 2003), trú tỉnh Hà Tĩnh đã trộm cắp 14 xe máy (trị giá hơn 144 triệu đồng); đối tượng Lê Đình Giang (SN 1989), trú tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hành vi trộm cắp 11 xe máy (trị giá hơn 194 triệu đồng). Đáng nói, Giang cũng là đối tượng có nhân thân xấu khi từng 4 lần bị phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Trong khi đó, đối tượng Lê Khắc Dũng (SN 1988), trú tỉnh Nghệ An đã thực hiện 2 vụ trộm xe máy (trị giá hơn 19 triệu đồng); Nguyễn Văn Cường trộm cắp 6 xe (trị giá hơn 112 triệu đồng); Phạm Bá Quyền (SN 1989), trú tỉnh Thanh Hóa trộm cắp 7 xe (trị giá hơn 106 triệu đồng); Bùi Trọng Quốc (SN 1993), trú tỉnh Bắc Ninh trộm cắp 3 xe (trị giá 81 triệu đồng) của nhiều người dân trên cả nước.

Lộ diện kẻ chủ mưu

Điểm chung của những tên trộm trong đường dây này là đều bán xe máy cho đầu mối Lý Nhật Quý Cường. Cường tuy ít tuổi nhưng là đối tượng ma mãnh trong việc mua bán xe trộm cắp.

Đầu tiên, Cường tạo các tài khoản ảo, đăng bài mua bán xe trộm cắp vào các hội nhóm “xe mô tô không có giấy tờ miền Bắc” “mua bán xe KGT miền Bắc”… Việc giao dịch mua bán xe được thực hiện qua điện thoại và mạng xã hội.

Tang vật vụ án. Ảnh tư liệu

Các đối tượng sau khi trộm được xe máy sẽ chụp ảnh, gửi số khung, số máy cho Cường để “làm giá". Tùy loại xe, giấy tờ xe mà Cường sẽ đưa ra mức giá khác nhau. Khi hai bên thống nhất giá bán thì Cường sẽ chịu trách nhiệm làm giấy tờ giả để qua mặt cơ quan chức năng và thuận tiện cho việc vận chuyển.

Sau đó, Lý Nhật Quý Cường sẽ hướng dẫn các đối tượng trộm cắp gửi xe đến các bãi tập kết do đối tượng này quản lý. Riêng với những đối tượng trộm cắp xe máy ở Nghệ An sẽ tập kết tại bãi xe ở ngã tư xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên.

Đối với những xe máy bị bẻ “vam” phá khóa, Cường liên hệ với thợ sửa chữa xe máy làm lại các ổ khóa. Để người này không nghi ngờ xe máy trộm cắp, Cường nói đây là những xe được mua của công an bán thanh lý. Với mỗi xe sửa khóa thành công Cường trả phí cho thợ 200.000 đồng.

Sau khi “phù phép” những chiếc xe trộm cắp có đầy đủ giấy tờ, Lý Nhật Quý Cường thuê Nguyễn Đức Vũ (SN 2003), trú tỉnh Hà Tĩnh tập kết và vận chuyển xe vào TP. Hồ Chí Minh cho mình. Với mỗi xe máy, Cường trả cho Vũ 400.000 đồng.

Quá trình vận chuyển xe trộm cắp từ Bắc vào Nam, Cường yêu cầu Vũ ẩn danh thông tin người gửi, chỉ ghi số điện thoại người nhận là Cường và số điện thoại nhà xe nhận hàng, ký gửi. Sau đó, Cường trực tiếp gọi điện cho các nhà xe để theo dõi, hướng dẫn việc bốc dỡ hàng hóa.

Cơ quan điều tra xác định, Lý Nhật Quý Cường đã mua 35 xe (trị giá 491 triệu đồng) rồi bán cho Nguyễn Vũ Lên (SN 1994), trú tỉnh Kiên Giang 14 xe (thu lợi bất chính hơn 47 triệu đồng). Ngoài ra, Cường còn rao bán xe trên các hội nhóm mạng xã hội. Số xe máy mua được, Lên bán cho người đàn ông ở Campuchia tên Phên.

Trong vụ án này, Danh Vàng Linh là đối tượng giúp Phên nhận và tập kết xe từ các đầu mối bán xe người Việt Nam trước khi “hàng” được đưa qua biên giới Campuchia.

Ngày trả giá của nhóm "đạo chích"

Sau khi hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị bại lộ, các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lý Nhật Quý Cường, Nguyễn Đình Sơn, Thái Xuân Đức, Lê Khắc Dũng, Lê Đình Giang, Nguyễn Văn Cường, Phạm Bá Quyền, Bùi Trọng Quốc, Nguyễn Đức Vũ về tội "Trộm cắp tài sản". Riêng 2 bị cáo Nguyễn Vũ Lên và Danh Vàng Linh bị truy tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bị cáo Nguyễn Đình Sơn khai báo tại phiên xét xử. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Là đối tượng chủ mưu, bị cáo Lý Nhật Quý Cường khai biết Nguyễn Vũ Lên là người chuyên mua bán xe máy đã qua sử dụng nên liên hệ. Hai bên trao đổi, thống nhất mua xe biển số miền Tây, còn xe các tỉnh khác thì chủ yếu mua dòng xe số, hạn chế mua xe tay ga. Đối với các xe không có giấy tờ, Cường phải chịu trách nhiệm xử lý khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau khi tìm được “đầu ra”, Cường lên mạng xã hội đăng tin mua xe trộm cắp. Chỉ trong thời gian ngắn, Cường đã kết nối với nhiều đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy của người dân.

Là bị cáo trộm cắp nhiều xe máy nhất, Nguyễn Đình Sơn khai nhận đã thực hiện 20 vụ trộm xe máy. Phần đa các xe máy mà Sơn trộm đều có sự chủ quan của các chủ xe. Trong đó, nhiều chủ xe đã để chìa khóa trên xe, có những xe máy được dựng ven đường mà không có người trông coi. Lợi dụng sự chủ quan của các chủ xe, bị cáo dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước bục khai báo, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Các bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, bị cáo Lý Nhật Quý Cường phạm tội với vai trò cầm đầu nên bị tuyên phạt 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Sơn lĩnh án 10 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Cũng với tội danh trên, bị cáo Nguyễn Đức Vũ lĩnh án 7 năm tù; Thái Xuân Đức 6 năm tù; Lê Đình Giang 6 năm tù; Nguyễn Văn Cường 5 năm tù; Phạm Bá Quyền 4 năm, 6 tháng tù; Bùi Trọng Quốc 4 năm tù; Lê Khắc Dũng 9 tháng tù.

Với tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", bị cáo Nguyễn Vũ Lên lĩnh án 5 năm tù, Danh Vàng Linh 3 năm tù được hưởng án treo.

Bản án không chỉ là sự trừng phạt thích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật, lười lao động nhưng lại muốn hưởng thụ bằng con đường phi pháp, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định tương tự. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, chủ động phòng ngừa để không tạo điều kiện cho tội phạm có cơ hội ra tay.