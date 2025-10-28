Bốn điều chỉnh của Ruben Amorim giúp Man Utd hồi sinh Manchester United lên thứ sáu nhờ 4 điều chỉnh của Ruben Amorim: Lammens phất dài cho Sesko, hàng thủ pressing cao, Amad hồi sinh và kết nối bùng nổ với Bryan Mbeumo.

Tháng 10 đánh dấu bước ngoặt của Manchester United. Từ cú trượt chân trước Brentford hồi tháng 9, đội bóng của Ruben Amorim trở lại mạnh mẽ với các chiến thắng trước Sunderland, Liverpool và Brighton, vươn lên vị trí thứ sáu. Đằng sau cú bứt tốc là bốn điều chỉnh chiến thuật và nhân sự then chốt: chơi trực diện từ vị trí thủ môn, hàng thủ dâng cao pressing, sự tái sinh của Amad và mối liên kết bùng nổ Amad - Bryan Mbeumo.

Ruben Amorim đang giúp MU có những thay đổi tích cực.

Thay đổi nền tảng: Từ xây dựng sân nhà sang bóng dài trực diện

Amorim chọn cách cắt giảm rủi ro trước áp lực tầm cao: thay vì kiên nhẫn ban bật dưới sức ép, Man United đưa bóng nhanh lên tuyến đầu. Mấu chốt là sự xuất hiện của thủ môn Senne Lammens ở trận ra mắt trước Sunderland. Với khả năng chơi chân tốt bằng cả hai chân, Lammens liên tục phất những đường bóng dài chính xác hướng đến trung phong Benjamin Sesko.

Hiệu quả đến ngay lập tức. Mason Mount đúc kết: “Bất cứ khi nào có nguy cơ bị pressing, cậu ấy lại chuyền bóng cho Ben (Sesko) và chúng tôi triển khai từ đó. Lammens đã giúp giải tỏa rất nhiều áp lực.”

Amorim cũng lý giải: khi đối phương kèm người một-một, việc đưa bóng thẳng lên cho các mũi nhọn giàu thể chất là phương án khôn ngoan. Cách chơi này bỏ qua giai đoạn xây dựng phức tạp ở sân nhà, hướng tới những cơ hội tấn công trực diện và giành ưu thế ở các pha bóng hai.

Hàng thủ dâng cao và pressing: bóp nghẹt không gian

Sự an tâm ở khâu thoát pressing giúp tuyến dưới của Man United tự tin đẩy cao đội hình. Amorim khuyến khích bộ ba trung vệ chủ động dâng lên, thu hẹp không gian chơi bóng của đối thủ và giành lại quyền kiểm soát ngay bên phần sân đối phương.

Sau trận thắng Brighton, HLV này nhấn mạnh: “Khi bạn có những cầu thủ có thể pressing tầm cao... Luke Shaw không thực sự cao to, nhưng cậu ấy nhanh và quyết liệt. Chúng tôi có thể pressing cao hơn một chút.”

Khi tuyến dưới bước lên kịp thời, United tạo ra chuỗi tình huống đoạt bóng gần khung thành đối phương, đẩy trận đấu vào nhịp độ họ mong muốn và mở ra các pha phản công chớp nhoáng cho tuyến trên.

Amad: năng lượng mới sau biến cố, mắt xích cho ý tưởng tấn công

Ở tuổi 23, Amad trở lại với phiên bản sắc sảo nhất sau biến cố cá nhân. Không chỉ là kỹ thuật và tốc độ, Amad nâng tầm tập thể bằng khả năng di chuyển không bóng thông minh, cung cấp điểm nối cho các đợt tấn công trực diện lẫn các pha đổi hướng nhanh.

Trong cấu trúc mới, Amad là người bắt nhịp cho những đợt chuyển trạng thái: sẵn sàng khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ hoặc kéo giãn khối phòng ngự bằng các tình huống hoán đổi vị trí.

Cặp đôi Amad - Bryan Mbeumo: đột biến và sát thương

Sự thăng hoa của United đạt đến cực điểm khi Amad kết nối gần như hoàn hảo với Bryan Mbeumo. Cặp đôi liên tục hoán đổi vai trò, tận dụng tốc độ, kỹ năng một-chọi-một và nền tảng di chuyển không bóng để tạo lợi thế ở hành lang trong lẫn biên.

Amorim dành lời khen đặc biệt cho Mbeumo như “một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ” và thừa nhận “sự kết nối với Amad là rất khó để bị đánh bại”. Chính tính đột biến của bộ đôi này đã định đoạt các trận cầu lớn, tiêu biểu là trước Liverpool và Brighton.

Tập thể Quỷ đỏ đoàn kết, cùng nhau đi lên.

Tác động tức thì: kết quả lớn, vị thế mới

Ba chiến thắng quan trọng trong tháng 10 trước Sunderland, Liverpool và Brighton không chỉ mang lại điểm số; chúng xác nhận tính đúng đắn của sự điều chỉnh. United leo lên vị trí thứ sáu, và quan trọng hơn là tìm lại bản sắc: quyết liệt không bóng, trực diện khi có bóng, và sắc bén ở tuyến cuối.

Nhìn về phía trước

Không có phép màu nào ở Old Trafford; chỉ có một lộ trình rõ ràng. Bằng việc kết hợp thay đổi chiến thuật (phát bóng dài, pressing tầm cao) với tối ưu nhân sự (Amad - Mbeumo), Ruben Amorim đã đặt các mảnh ghép vào đúng vị trí. Với nền tảng ấy, Man United bước vào giai đoạn tiếp theo với sự tự tin của một đội bóng đang vào phom.