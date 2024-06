Thời sự Bốn phương muôn dặm một nhà Những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực đổi mới cách thức thu hút đầu tư. Con số hơn 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Nghệ An năm 2023 là minh chứng sinh động nhất về hiệu quả trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Mới đây, đoàn công tác do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã tới làm việc với các Đại sứ quán, một số tập đoàn, doanh nghiệp tại Vương quốc Hà Lan, Vương quốc Anh và Cộng hòa Liên bang Đức.

Chuyến đi đã mang lại những tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư, rộng mở về tầm nhìn và cơ hội gắn kết, hợp tác trên cơ sở niềm tin, sự chủ động trong hội nhập và phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với ông Greg Poux Guiliaume - Tổng Giám đốc Toàn cầu Công ty AKZONOBEL về cơ hội hợp tác mới giữa tỉnh Nghệ An với hãng sơn hàng đầu thế giới. Ảnh: Quang Đặng

Chủ động tìm đến các nhà đầu tư có uy tín

Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Amsterdam, London, Berlin và các tập đoàn lớn như: Công ty sơn AkzNobel (Hà Lan) Phòng Thương mại Tây London, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương…, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao đổi một số tình hình về kinh tế - xã hội, kết quả bước đầu về thu hút đầu tư những năm gần đây và tinh thần “5 sẵn sàng” trong thu hút đầu tư của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư tại buổi làm việc với Công ty AKZONOBEL, Vương quốc Hà Lan. Ảnh: Quang Đặng

Để chuyến đi đạt được mục tiêu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã yêu cầu các thành viên đoàn theo lĩnh vực của mình, nghiên cứu kỹ nội dung, tìm hiểu về đối tác. Vì vậy, tại các cuộc làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về những vấn đề cụ thể.

Luôn lắng nghe, giải đáp cặn kẽ các vấn đề mà đối tác quan tâm, cần được làm rõ, Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ khi nghe những ý kiến trao đổi từ phía bạn về một số khó khăn trong cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư, kinh doanh, sự chậm trễ về thủ tục hành chính…; kể cả những ý kiến “khó nghe” như sự gây phiền hà trong một bộ phận công chức nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc với Phòng Thương mại Tây London, Vương quốc Anh. Ảnh: Quang Đặng

Trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng và là người lãnh đạo cao nhất của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cam kết sẽ cùng bộ máy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Nghệ An, tạo thuận lợi tối đa nhất có thể cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp người Việt về đầu tư tại Nghệ An.

Những hình ảnh thiên nhiên, con người văn hóa, tiềm năng, cơ hội hợp tác của tỉnh Nghệ An được giới thiệu với các nhà đầu tư tại Vương quốc Anh. Ảnh: Quang Đặng

Trước tinh thần thẳng thắn, thành tâm của người lãnh đạo cao nhất tỉnh Nghệ An, ông Vincent Mol - Giám đốc chiến lược của Công ty AkzoNobel, doanh nghiệp đã và đang đầu tư ở hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam bày tỏ mong muốn sẽ sớm đến khảo sát, nghiên cứu thị trường khu vực Bắc Trung Bộ gắn với thị trường Lào và Đông bắc Thái Lan; trên cơ sở đó, có thể xây dựng thêm nhà máy sản xuất sơn tại Nghệ An theo gợi mở của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau cuộc làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Nghệ An với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Quang Đặng

Bà Almut Rosne - thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tại Hamburg (Đức) khẳng định năm tới sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Nghệ An khảo sát cơ hội đầu tư một số lĩnh vực như điện tử, chuyển đổi số, sản xuất cáp điện…

Bà Lile, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam ở Anh cũng đề xuất việc tìm hiểu, gia tăng cơ hội nhập khẩu các sản phẩm OCOP từ Nghệ An vào các chuỗi siêu thị ở Anh…

Quan tâm nghiên cứu sâu một số lĩnh vực

Trong chuyến đi này, vấn đề lớn được Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác dành thời gian khảo sát, nghiên cứu đó là hoạt động của một số cảng biển. Tới thăm cảng Rotterdam (Hà Lan) và cảng Hamburg (Đức), Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã tìm hiểu sâu về việc quy hoạch phát triển, cơ chế đầu tư, quản lý của Nhà nước với doanh nghiệp; về sự vận hành, khai thác, kết nối logistics với các cảng biển trong khu vực và quốc tế.

Cảng Rotterdam (Hà Lan) - cảng tổng hợp lớn nhất châu Âu, trải dài trên 40km, lượng hàng qua cảng năm 2023 đạt trên 400 triệu tấn, doanh thu chiếm khoảng 3% GDP của Hà Lan. Ảnh: Maritimegateway.com

Trong cuộc làm việc, lãnh đạo cảng Hamburg cho biết, sẵn sàng đảm nhận tốt vai trò của đơn vị tư vấn quốc tế đối với việc đầu tư xây dựng cảng và vận hành khai thác cảng biển quốc tế cho tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong những trọng tâm đầu tư của tỉnh thời gian tới, theo quy hoạch phát triển tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An khảo sát về quy trình vận hành của cảng Hamburg, CHLB Đức. Ảnh: Quang Đặng

Việc hợp tác trong đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực cũng là vấn đề được quan tâm trong chuyến đi. Thăm Trung tâm Đào tạo nghề sửa chữa ô tô, điện máy ở thành phố Erfurt (Đức), Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tìm hiểu kỹ về chủ thể đầu tư, quản lý, đối tượng được ưu tiên tuyển dụng, thời gian và chi phí đào tạo nghề, việc bố trí sử dụng lao động sau đào tạo...

Các thành viên trong đoàn công tác thực sự ấn tượng từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, việc dạy lý thuyết gắn liền với thực hành trên mô hình hiện đại, đến việc đào tạo gắn với nhu cầu của các doanh nghiệp và đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động trong và sau đào tạo. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề xuất Trung tâm Nghiên cứu phương án hợp tác khả thi về đào tạo nghề và sử dụng nguồn lao động dồi dào của Nghệ An cho thị trường nước Đức.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác trực tiếp đến khảo sát tại xưởng đào tạo nghề sửa chữa ô tô thuộc Trường Đào tạo nghề thành phố Erfurt, Đức. Ảnh: Quang Đặng

Hiện một số nước như Cộng hòa Liên bang Đức đang thiếu mỗi năm hơn 600.000 lao động, nhất là ở các lĩnh vực công nghệ lõi, kỹ thuật, xây dựng, điều dưỡng… Những năm gần đây, số lao động Việt Nam sang Đức học đại học, học nghề tăng rất đáng kể; hiện có 7.400 người đang học tập tại nhiều trường đại học, trường nghề ở Đức.

Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết: Nước Đức hiện có 435 trường đại học khoa học và ứng dụng, hầu hết các trường đại học ở Đức là công lập, học phí rất thấp. Trên cơ sở đề xuất của tỉnh, Đại sứ Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục kết nối để một số trường đại học ở Đức có thể hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên thực tập, nghiên cứu khoa học giữa hai bên.

Các học viên thực hành sửa chữa ô tô tại Trung tâm Đào tạo nghề sửa chữa ô tô, điện máy ở thành phố Erfurt (Đức). Ảnh: Quang Đặng

Cũng trong khuôn khổ các cuộc làm việc với Đại sứ quán các nước và các tổ chức, doanh nghiệp ở Hà Lan, Anh, Đức, một số vấn đề được Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác quan tâm tìm hiểu, như phát triển năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ xử lý nước thải, rác thải, hợp tác giao lưu văn hóa…

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh đề xuất Đại sứ các nước giúp đỡ, kết nối để Nghệ An có thể trực tiếp làm việc, hợp tác nhiều mặt với một số tỉnh ở nước bạn có điều kiện khá tương đồng với tỉnh Nghệ An. Các Đại sứ Ngô Hướng Nam, Vũ Quang Minh và Đại biện lâm thời Tô Minh Thu đều ghi nhận và hứa sẽ lưu ý đề xuất này của tỉnh Nghệ An.

Ngay sau mỗi cuộc làm việc với các Đại sứ và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã có ý kiến chỉ đạo các Giám đốc sở trực tiếp phụ trách chủ động kết nối bàn bạc với đối tác, sớm xây dựng kế hoạch trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý thư ký dự thảo thông báo giao việc cho các sở, ngành liên quan để ban hành ngay sau khi kết thúc chuyến công tác.

Bốn phương muôn dặm một nhà

Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh Nghệ An quan tâm nắm bắt đời sống của cộng đồng người Việt, người Nghệ An. Các Đại sứ cho biết, cộng đồng người Việt ngày càng có vai trò, ảnh hưởng tích cực hơn. Số con em người Nghệ là khá lớn và có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động do Đại sứ quán phát động. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Việt Nam ở các nước tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện cho cộng đồng người Nghệ cũng như bà con kiều bào nói chung được sinh sống, học tập và làm ăn thuận lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thân gửi những lời thăm hỏi với kiều bào Nghệ An tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức. Ảnh: Quang Đặng

Đồng tình, ủng hộ các đề xuất của Hội đồng hương Nghệ An tại Đức về việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp về quê nhà đầu tư, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Bác Hồ tại Đức vào năm tới, Bí thư Thái Thanh Quý gợi ý Hội đồng hương Nghệ An tại Berlin nên mở rộng phạm vi tổ chức sự kiện này tới cộng đồng người Việt, người Nghệ ở một số nước châu Âu, quan tâm giữ gìn, phát huy vốn văn hóa xứ Nghệ, nhất là cho giới trẻ.

Một điểm đến ấn tượng là thành phố Newhaven (Anh) - nơi có cảng biển Newhaven - điểm đặt chân đầu tiên của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành vào năm 1913.

Khung cảnh cổ kính của thị trấn Newhaven, quận Lewes, hạt Đông Sussex, Vương quốc Anh. Ảnh: dfds.com

Thị trưởng Newhaven Pinky McLean-Knight cho biết: Nhiều năm nay, chính quyền và người dân Newhaven đã sưu tầm, gìn giữ những hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ Người sống và hoạt động ở nước Anh bằng tình cảm và niềm vinh dự được tiếp đón một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của thế giới.

Biết tin có đoàn Nghệ An tới thăm, nữ họa sĩ Jo Lamb đã chờ gặp, chia sẻ việc bà đang tập trung vẽ lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các giai đoạn lịch sử, nhất là thời kỳ Người ở Anh để tham gia triển lãm về Người do chính quyền Newhaven sẽ tổ chức vào năm tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh Tô Minh Thu trò chuyện cùng bà Julie Carr - nguyên Thị trưởng thị trấn Newhaven - người có nhiều tình cảm, đóng góp để gìn giữ phát huy di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Anh. Ảnh: Quang Đặng

Xúc động trước tình cảm của chính quyền và người dân Newhaven, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao đổi với Thị trưởng thành phố Newhaven về việc tỉnh Nghệ An sẽ có kế hoạch đồng hành với chính quyền sở tại để nâng cấp không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Newhaven, cung cấp thêm các tư liệu đã được số hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh và có thể tạo điều kiện cho một số họa sĩ phối hợp với họa sĩ Jo Lamb thực hiện công trình tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các chặng đường hoạt động của Người bằng tranh vẽ theo đề xuất của họa sĩ Jo Lamb.

Làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh với một số tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội ngoài nước, gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người nước ngoài ở châu Âu, càng hiểu thêm về tầm vóc, chiều sâu và ảnh hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá, đạo đức Hồ Chí Minh trong các dân tộc yêu chuộng hòa bình, thịnh vượng, nhất là trong bối cảnh quốc tế ngày nay.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên bến cảng thị trấn Newhaven. Ảnh: Quang Đặng

Qua các kênh thông tin, nhiều anh em, bà con người Nghệ tại Đức, Anh, Hà Lan đã tới đón và nhiệt tình giúp đỡ một số hoạt động của đoàn công tác. Nhiều người sinh sống, làm việc ở đây đã vài, ba chục năm, có người vừa sang học tập, lao động, gặp nhau là “giọng Nghệ tìm về”, mộc mạc, ấm áp. Khá nhiều người đã nỗ lực, thành công, nay sẵn lòng cưu mang giúp đỡ người mới sang. Tiếp xúc với nhiều người là thế hệ thứ hai, đang làm việc tại một số cơ quan thuộc chính quyền nước sở tại, một số tổ chức quốc tế, hoặc doanh nghiệp, cảm nhận được sự tự tin hòa nhập và ý thức gìn giữ nếp sống văn hóa Việt từ các bạn trẻ.

Những cuộc gặp gỡ thân tình cho thấy, khoảng cách về địa lý đã thực sự không còn xa cách, khi trong trái tim mỗi người luôn có bóng hình quê hương, đất nước. Và thế giới đã không còn quá rộng lớn, khi mỗi quốc gia, dân tộc, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, mỗi con người thêm hiểu biết về nhau, đoàn kết, hợp tác trên cơ sở bình đẳng, hài hòa lợi ích của mỗi bên, vì sự phồn vinh, hạnh phúc, vì sự phát triển bền vững của ngôi nhà chung trái đất.

Trung tâm Thương mại Đồng Xuân hay Chợ Đồng Xuân là một trung tâm bán buôn do người Việt điều hành ở quận Lichtenberg thuộc Berlin, Đức. Đây được xem là trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt tại Đức và là chợ Á châu lớn nhất thành phố. Ảnh: VOV

Rời châu Âu trong tiết trời đầu Hạ mát mẻ, trong lành, ngắm thành phố cổ kính, hiện đại, nhìn những cánh đồng bằng phẳng một màu xanh tít tắp, càng thương và yêu quê mình đang nhiều nỗi nhọc nhằn giữa những ngày nắng lửa. Thêm thấu hiểu, để Nghệ An phát triển, cùng sự nỗ lực đoàn kết, phát huy cao độ nội lực, cần nhiều hơn nữa sự rộng mở tầm nhìn, tranh thủ các cơ hội hợp tác sâu rộng với anh em bạn bè, đối tác gần xa. Chuyến công tác này là một trong rất nhiều nỗ lực, tìm kiếm giải pháp để phát triển tỉnh nhà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.