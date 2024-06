Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á-Thái Bình Dương Chiều 14/6 (giờ địa phương), tại Hamburg, CHLB Đức, đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Đoàn do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Ngoại vụ.

Tiếp, làm việc với đoàn có bà Almut Rosne - thành viên Hội đồng Quản trị và các cộng sự thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OAV) được thành lập vào năm 1900, hiện là hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất của Đức với hơn 450 thành viên hoạt động trên mọi lĩnh vực, thành viên là các tập đoàn công nghiệp lớn, các công ty sản xuất quy mô vừa, công ty thương mại, ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhiều nhà cung cấp dịch vụ.

OAV có sứ mệnh thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang trỗi dậy mạnh mẽ thông qua hỗ trợ chuyên nghiệp cho các công ty Đức trong các hoạt động kinh doanh tại Châu Á; cung cấp thông tin độc lập và đánh giá về xu hướng và tiềm năng cho các thành viên; cung cấp kiến thức về các nước công nghiệp hóa, các nước đang phát triển và mới nổi cũng như các thị trường kém phát triển hơn trong khu vực.

Bà Almut Rosne - thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Là một mạng lưới doanh nghiệp mạnh mẽ với các liên kết thể chế tốt, OAV hợp tác chặt chẽ với các bộ, cơ quan và đại sứ quán tại Đức và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, cũng như các tổ chức đối tác xúc tiến ngoại thương của Đức.

Mở đầu cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn bà Almut Rosne và các thành viên OAV đã đón tiếp thịnh tình, dành thời gian làm việc với đoàn công tác.

Đánh giá cao vai trò của Hiệp hội trong việc kết nối, tư vấn cho các doanh nghiệp thành viên tìm hiểu, đầu tư vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung, Việt Nam nói riêng, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi, thông qua cuộc làm việc lần này, tỉnh có dịp để giới thiệu, cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết về Nghệ An, từ đó mong muốn OAV hỗ trợ các doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh.

Các đại biểu đoàn Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Chia sẻ những tình cảm, ký ức tốt đẹp khi nhiều lần đến Nghệ An trong thời gian làm việc ở Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), bà Almut Rosne đánh giá cao tiềm năng hợp tác với tỉnh và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, kết nối để thúc đẩy quá trình hợp tác giữa hai bên.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi chiếm hơn 60% dân số thế giới và có nền kinh tế phát triển hết sức năng động, bà Almut Rosne cho biết, năm 2023, trong cuộc khảo sát với các doanh nghiệp thành viên của OAV, kết quả cho thấy Việt Nam đứng thứ 2 khu vực về sự quan tâm của doanh nghiệp Đức.

Trao đổi tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề xuất: OAV tạo điều kiện bố trí để Nghệ An tham gia giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư và trả lời các câu hỏi với các thành viên trong sinh hoạt của Hiệp hội tại Đức; đồng thời hỗ trợ kết nối với Phòng Công nghiệp - Thương mại của Đức tại Việt Nam để Nghệ An làm việc cụ thể chuẩn bị cho hoạt động trên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến bà Almut Rosne - thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: Quang Đặng

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn, nếu Hiệp hội tổ chức đoàn cho các doanh nghiệp thành viên sang khảo sát môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam thì sắp xếp thời gian đến làm việc, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế đầu tư tại Nghệ An, vốn đã rất nhiều tiến bộ.

Bà Almut Rosne đánh giá cao lợi thế của Nghệ An khi có các chính sách về ưu đãi thuế rất tốt tại các khu công nghiệp; đồng thời tỉnh có lợi thế về nhân lực; cũng như có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển cảng biển, logistics, kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Thành phố Vinh được xác định là đô thị có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển của Việt Nam, và có mối quan hệ gần gũi, truyền thống với Đức từ thời CHDC Đức.

Bà Almut Rosne - thành viên Hội đồng Quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á-Thái Bình Dương tặng quà lưu niệm đến Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Quang Đặng

Trên cơ sở đó, bà cho biết, dự kiến trong năm 2025, Hiệp hội sẽ tổ chức đoàn khảo sát tại Việt Nam trên lĩnh vực công nghiệp điện tử và chuyển đổi số nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất linh kiện điện tử.

Đồng thời, Hiệp hội mong muốn kết nối với Nghệ An để đào tạo lao động tay nghề cao sang Đức làm việc, cũng như thảo luận các hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoáng sản.

Do đó, bà Almut Rosne mong muốn thông qua đoàn khảo sát của Hiệp hội tổ chức, các doanh nghiệp thành viên sẽ tìm hiểu tình hình thực tế và bàn bạc, trao đổi hợp tác cụ thể.

Trân trọng cảm ơn các ý kiến và thiện chí hợp tác của OAV, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhìn nhận, chuyến khảo sát sẽ là cơ hội cho Nghệ An và Hiệp hội tăng cường hợp tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Sau chuyến công tác tại Đức, tỉnh Nghệ An sẽ kết nối với đối tác về điện tử của Hiệp hội đang đầu tư tại Nghệ An; đồng thời sẽ có văn bản gửi đến Hiệp hội các thông tin cụ thể về tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư của Nghệ An, khả năng hợp tác về đào tạo nghề, nông nghiệp; kết nối hạ tầng giao thông, cảng biển, phát triển kinh tế biển và chính thức đề xuất đoàn sang khảo sát, nghiên cứu, hợp tác.

“Chúng tôi mong muốn bắt đầu từ chuyến thăm, làm việc lần này, mối quan hệ Nghệ An và Hiệp hội sẽ càng sâu sắc hơn”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu và bày tỏ hy vọng thời gian tới có thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Đức khu vực châu Á-Thái Bình Dương đầu tư tại Nghệ An.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng mời bà Almut Rosne và các cộng sự quay trở lại thăm tỉnh Nghệ An.