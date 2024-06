Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đến London, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Anh Chuyến công tác của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư thông qua làm việc với đối tác tại Vương quốc Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ban thờ Người ở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Ảnh: Quang Đặng

Sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Hà Lan, chiều 11/6 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến London, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Vương quốc Anh).

Đoàn công tác có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Ngoại vụ.

Đồng chí Tô Minh Thu - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh phát biểu chào mừng đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Nghệ An đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán. Ảnh: Quang Đặng

Với GDP năm 2023 đạt 3.159 tỷ USD, Vương quốc Anh là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới được cấu thành bởi 4 nền kinh tế: Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Đây là một trong những nền kinh tế toàn cầu hóa nhất thế giới, với chính sách tự do thương mại, chống bảo hộ. London là một trong những trung tâm tài chính quan trọng nhất thế giới cùng với New York và Tokyo.

Các ngành kinh tế mũi nhọn của Anh gồm: Ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, giáo dục và đào tạo, sản xuất thép, đóng tàu, khai thác than, các ngành công nghiệp hóa chất, điện tử, viễn thông, công nghệ cao, dệt, may mặc…

Được thiết lập năm 1973, quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển mạnh mẽ. Tháng 3/2008, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung khẳng định thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và ổn định theo hướng “Quan hệ Đối tác vì sự phát triển”.

Tháng 9/2010, hai nước ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh. Tháng 9/2020, hai bên đã ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hai bên hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Việt Nam và Vương quốc Anh đã chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) vào ngày 29/12/2020 trên nguyên tắc kế thừa EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu), sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - “Brexit”, với những điều chỉnh cần thiết để bảo đảm phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương.

Hiện Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 tại thị trường châu Âu, là nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lớn thứ 9 trên thế giới và đã có Thư chính thức công nhận quy chế thị trường của Việt Nam.

Năm 2023, Vương quốc Anh là thành viên thứ 12 và là quốc gia châu Âu đầu tiên ký thỏa thuận gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó Việt Nam là một trong các thành viên.

Đây là cơ hội rất lớn để tiếp tục phát triển thương mại song phương giữa hai nước. Trong chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7 (sẽ trở lại làm việc đợt 2 từ ngày 18/6 đến ngày 28/6), Quốc hội khóa XV sẽ xem xét phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Ảnh: Quang Đặng

Tuy vậy, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác của Vương quốc Anh hiện còn khá khiêm tốn. Trên địa bàn tỉnh hiện 2 dự án FDI đến từ các nhà đầu tư Anh với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,04 triệu USD. Cụ thể: Dự án Premium Fashion Việt Nam thuộc lĩnh vực sản xuất thiết kế và may mặc và Dự án Trung tâm Anh ngữ quốc tế Apollo (cơ sở 1) trực thuộc Chi nhánh Nghệ An của Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam thuộc lĩnh vực giáo dục.

Về thương mại, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Anh đạt 12,5 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Anh đạt 271 nghìn USD. Quý I/2024, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Anh đạt 5,3 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: Hàng dệt may, giày, dép, tôn, thép các loại, hoa quả chế biến và nước hoa quả,... Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: Máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu sản xuất, hóa chất...

Chính vì vậy, chuyến công tác lần này của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư thông qua làm việc với đối tác tại Vương quốc Anh như: Chính quyền thành phố Newhaven, Phòng Thương mại Newhaven, Phòng Thương mại Tây London;…

Ngay sau khi đến Thủ đô London, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến Đại sứ quán Việt Nam ở Vương quốc Anh. Ảnh: Quang Đặng

Đồng chí Tô Minh Thu - Đại biện lâm thời Đại sứ quán và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán bày tỏ vui mừng đón đoàn sang thăm, làm việc; đồng thời giới thiệu về các hoạt động của Đại sứ quán và tình hình cộng đồng Việt kiều tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cảm ơn lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã đón tiếp nồng ấm và phối hợp chuẩn bị chu đáo cho chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An. Đồng chí chia sẻ: Mặc dù cách xa nhau về địa lý, lịch sử, thể chế chính trị nhưng Vương quốc Anh không quá xa lạ đối với nhiều thế hệ người Việt Nam. Nhắc tới Vương quốc Anh nhiều người sẽ nghĩ ngay về bóng đá Ngoại hạng Anh, du học Anh, chương trình đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, các chương trình ODA của Vương Quốc Anh…

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh, tình hình hợp tác với Vương quốc Anh, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ quan tâm, hỗ trợ tỉnh Nghệ An phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác của Anh.

Trọng tâm là xem xét, giới thiệu địa phương phù hợp và có nhiều đặc điểm tương đồng để trao đổi, triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị, kinh tế với tỉnh Nghệ An; đồng thời kết nối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn có thế mạnh của Anh đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư, có nhiều tiềm năng, lợi thế như: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, chế biến nông sản, du lịch, giáo dục đào tạo,...

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Đặng

Nghệ An cũng mong muốn thông qua cầu nối của Đại sứ quán sẽ tiếp cận được các khoản viện trợ phát triển chính thức ODA, NGO trên các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn kết hợp giảm nghèo, như: Phát triển hạ tầng nông thôn thiết yếu cho người nghèo (giao thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế,...); phát triển các công trình thủy lợi kết hợp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; tạo việc làm kết hợp với giảm nghèo bền vững.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Nghệ An, đồng chí Tô Minh Thu bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong tiếp cận các đối tác, nhà đầu tư Vương quốc Anh.