Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm và làm việc với Công ty AkzoNobel, Vương quốc Hà Lan Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Hà Lan, chiều 11/6 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công ty AkzoNobel.

Ông Greg Poux Guillaume – Tổng Giám đốc Toàn cầu Công ty AkzoNobel trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý. Ảnh: Quang Đặng

Đại biểu tỉnh Nghệ An cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, NN và PTNT, Ngoại vụ.

Đại biểu Đại sứ quán Việt Nam có đồng chí: Ngô Hướng Nam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Hà Lan.

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Công ty AkzoNobel có các ông: Armand Sohet - Giám đốc Nhân sự (CHRO), thành viên Ban Điều hành; Jesse Martens - Giám đốc Quan hệ Công chúng Toàn cầu; Wijnand Bruinsma - Giám đốc Phát triển bền vững; Vincent Mol - Giám đốc chiến lược sơn.

Ông Wijnand Bruinsma - Giám đốc Phát triển bền vững giới thiệu về chiến lược kinh doanh của công ty. Ảnh: Quang Đặng

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của Công ty AkzoNobel đã giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển, các sản phẩm, hoạt động kinh doanh, phân khúc thị trường, khách hàng của công ty.

Công ty AkzoNobel có lịch sử lâu đời, với doanh nghiệp tiền thân bắt đầu kinh doanh sơn ở Hà Lan từ năm 1792 và qua nhiều lần sáp nhập, chính thức ra đời vào năm 1994.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, Đại sứ Ngô Hướng Nam và các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Đến nay, AkzoNobel đã có mặt hoạt động tại hơn 100 quốc gia, trở thành công ty đa quốc gia của Hà Lan chuyên sản xuất sơn và chất phủ hiệu suất cho ngành công nghiệp trên toàn thế giới với các dòng sản phẩm nổi tiếng như: sơn máy bay, ô tô, tàu thủy, công trình ven biển theo chiến lược phát triển bền vững. Các giá trị trọng tâm, cốt lõi hướng tới trong phát triển bền vững của công ty là: năng suất, bảo vệ tài sản, tăng cường bề mặt, bảo vệ môi trường…

AkzoNobel có bề dày lịch sử hoạt động tại Việt Nam, đóng vai trò là trung tâm sản xuất và là nhà đầu tư tiên phong trong lĩnh vực doanh nghiệp bền vững. AkzoNobel đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất so với các nước khác trong khu vực ASEAN với 4 cơ sở sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bắc Ninh để phục vụ các nhà bán lẻ và khách hàng dự án.

Ông Armand Sohet - Giám đốc Nhân sự (CHRO) và Thành viên Ban Điều hành tiếp tục làm rõ một số trao đổi của Đoàn công tác. Ảnh: Quang Đặng

Tại Việt Nam, công ty phát triển thương hiệu sơn Dulux và Maxilite – loại sơn được sử dụng rất nhiều cho các công trình dân dụng cũng như công trình công nghiệp, chiếm lĩnh 28% thị trường sơn thế giới. Gần đây, Dulux và Maxilite đã tham gia xây dựng nhà ở xã hội chất lượng với giải pháp sơn phủ bề mặt bền vững tại Dự án nhà ở xã hội Ori Garden Đà Nẵng và mong muốn được có mặt ở tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn thành viên chủ chốt trong Ban lãnh đạo của Công ty AkzoNobel đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với Đoàn, điều đó thể hiện tình cảm cũng như sự quan tâm của đối với Việt Nam, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, chuyến thăm của Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến Hà Lan được diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan đang phát triển rất tốt đẹp sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện nay, Hà Lan đã trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam và là nước nhập khẩu hàng hóa Việt Nam lớn nhất tại châu Âu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Ông Jesse Martens - Giám đốc Quan hệ công chúng toàn cầu Công ty AkzoNobel trao đổi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Đặng

Hợp tác đầu tư, thương mại giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác đến từ Hà Lan cũng bước đầu đạt được những kết quả tích cực và có nhiều tiềm năng, cơ hội rõ rệt. Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý mong muốn Công ty AkzoNobel sẽ sớm có mặt tại Nghệ An để nghiên cứu môi trường đầu tư, thị trường tại tỉnh Nghệ An và xem xét việc đặt cơ sở sản xuất tại tỉnh Nghệ An trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến lược và sự quan tâm của công ty đến các dự án xã hội ở tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý – Trưởng đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Công ty AkzoNobel. Ảnh: Quang Đặng

Đại diện lãnh đạo Công ty AkzoNobel tặng quà lưu niệm đến Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý. Ảnh: Quang Đặng

Thông tin về một số đặc điểm, tình hình của tỉnh Nghệ An, nhất là các chính sách ưu đãi, lợi thế cạnh tranh của tỉnh đối với các nhà đầu tư như: có vị trí trung chuyển hàng hóa thuận lợi, hạ tầng kết nối ngày càng đồng bộ, nhất là giao thông, tài chính, nghỉ dưỡng, thị trường có dân số đông, nhu cầu sử dụng sản phẩm lớn; hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư bài bản, được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của Chính phủ Việt Nam… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghệ An sẽ dành những nguồn lực tương xứng để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư đến từ Hà Lan, trong đó có Công ty AkzoNobel.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp hình lưu niệm. Ảnh: Quang Đặng

Đáp lại đề nghị của người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An, đại diện lãnh đạo Công ty cho rằng, Nghệ An là một trong những thị trường lớn và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của AkzoNobel và bày tỏ mong muốn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời tin tưởng buổi gặp gỡ hôm nay sẽ trở nên ý nghĩa, giúp mối quan hệ giữa AkzoNobel và tỉnh Nghệ An trở nên gắn kết hơn.