Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về phát triển, vận hành cảng tại Hamburg, CHLB Đức Sáng 14/6 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến làm việc tại Hamburg, CHLB Đức. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Nghệ An với đại diện Bộ Kinh tế và Đổi mới bang Hamburg, CHLB Đức và Công ty Hamburg Port Consulting. Ảnh: Quang Đặng

Đoàn công tác có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Ngoại vụ.

Tiếp, làm việc với đoàn có Tiến sĩ Martin Albers - đại diện Bộ Kinh tế và Đổi mới bang Hamburg, CHLB Đức và ông Ian James - Phó Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương Công ty Hamburg Port Consulting (HPC), thuộc Tập đoàn Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Tại cuộc làm việc, ông Ian James - Phó Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã thông tin với đoàn về các hoạt động của Tập đoàn HHLA. Đây là tập đoàn đa quốc gia thuộc tốp hàng đầu châu Âu về hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, hiện đang quản lý các cảng biển ở Hamburg (Đức), Tallinn (Estonia), Trieste (Ý) và Odessa (Ukraine).

Điểm mạnh của HHLA là đã thiết lập mô hình vận hành cảng biển theo hình thức đa phương thức, đảm bảo tối ưu hóa tối đa chi phí cho khách hàng. Chính vì vậy, HHLA không chỉ vận hành cảng biển mà còn sở hữu mạng lưới vận tải đường sắt rộng lớn ở châu Âu với 50 đầu tàu, 3.000 toa hàng, 19 trung tâm trung chuyển ở Ý, Ba Lan, Nga;…

Ông Ian James - Phó Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương Công ty Hamburg Port Consulting trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Ông Ian James cho biết thêm: Công ty HPC thuộc Tập đoàn HHLA là công ty tư vấn cảng và hậu cần hàng đầu cung cấp các dịch vụ và giải pháp phần mềm nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững cho các lĩnh vực cảng, nhà ga và đường sắt toàn cầu; từ xây dựng chiến lược đến quy trình bắt đầu đầu tư, quản lý, tối ưu hóa vận hành các cảng trên thế giới; tư vấn quản lý về cảng cho các Chính phủ, chính quyền địa phương, các công ty vận tải biển; kết nối phương thức vận tải các cảng biển, cảng sông với vận tải hàng không…

Theo đó, Công ty HPC đã tư vấn hơn 1.750 dự tại 135 quốc gia trên thế giới tại các nước như: Úc, Chilê, Argentina, Malaysia, Singapore, Arab Saudi và tham gia tư vấn cho cảng Cát Lái (Việt Nam).

Đồng thời, công ty còn là nhà cung cấp các giải pháp về ứng dụng chuyển đổi số nhằm kết nối giữa cơ quan quản lý các cảng, khách hàng với chính phủ, cơ quan quản lý thuế, kho hàng… nhằm đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động logistics.

Tiến sĩ Martin Albers - đại diện Bộ Kinh tế và Đổi mới bang Hamburg, CHLB Đức trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, nắm bắt thêm các kinh nghiệm của bang Hamburg và Tập đoàn HHLA nói chung, Công ty HPC nói riêng về phát triển kinh tế biển, việc thiết lập kế hoạch tổng thể trong việc phát triển dự án cảng; cũng như thu hút đầu tư các dự án xung quanh cảng.

Tiến sĩ Martin Albers - đại diện Bộ Kinh tế và Đổi mới bang Hamburg và ông Ian James - Phó Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương Công ty HPC đã chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm từ góc độ quản lý của chính quyền, cũng như hoạt động vận hành cảng, tư vấn phát triển cảng của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An Hoàng Phú Hiền và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hoàng Quang tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Đặng

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết: Với 82km bờ biển và nằm trên trục Bắc - Nam của Việt Nam và trên hành lang kinh tế Đông - Tây, cửa ngõ ra biển đầy tiềm năng của Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, từ lâu, trên địa bàn tỉnh đã hình thành hệ thống cảng biển và hiện có 20 bến cảng chiều dài khoảng 3,5km.

“Chúng tôi đang tiến hành quy trình xây dựng cảng biển nước sâu, dự kiến sẽ khởi công trong năm nay”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết và bày tỏ cảm ơn trước những thông tin, kinh nghiệm hữu ích giúp phát triển cảng biển, kinh tế biển được Bộ Kinh tế và Đổi mới bang Hamburg và lãnh đạo Tập đoàn HHLA chia sẻ tại cuộc làm việc; đồng thời hy vọng trong tương lai tỉnh Nghệ An và nhà đầu tư cảng biển nước sâu tại Nghệ An sẽ kết nối với HPC.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ông Ian James - Phó Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương Công ty Hamburg Port Consulting. Ảnh: Quang Đặng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Đặng

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã trực tiếp đi thăm, nghe giới thiệu quy trình hoạt động của cảng Hamburg, trong đó Tập đoàn HHLA sở hữu 31% cổ phần và chính quyền bang Hamburgsở hữu 69% cổ phần.

Nằm trên sông Elbe, cách cửa sông đổ ra biển Bắc 110km, cảng Hamburg có vị trí chiến lược và lịch sử lâu đời, thành lập từ năm 1189, được mệnh danh là “cửa ngõ vào thế giới" của Đức.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác khảo sát tại cảng Hamburg. Ảnh: Quang Đặng

Hiện nay cảng Hamburg là cảng lớn nhất ở Đức, bận rộn nhất thứ hai ở châu Âu (sau cảng Rotterdam, Hà Lan) về lượng container thông qua, và lớn thứ 11 trên toàn thế giới.

Cảng Hamburg có diện tích 73,99 km², trong đó 43,31 km² (34,12 km²) là diện tích đất. Ngoài việc vận chuyển hàng hóa diễn ra trong bến cảng Hamburg, cảng này còn là nơi chế biến công nghiệp, lưu trữ và chế biến hàng hóa chủ yếu là nhập khẩu.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An khảo sát về quy trình vận hành của cảng Hamburg, CHLB Đức. Ảnh: Quang Đặng

Tại đây, Tập đoàn HHLA đã tối ưu hóa các quy trình hoạt động, đặc biệt là ứng dụng công nghệ để tự động hóa trong việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở các khu chức năng.