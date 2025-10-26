Brentford 3-2 Liverpool: Slot gọi đây là chuỗi thua tệ nhất Thua 2-3 trên sân Brentford, Liverpool nối dài chuỗi 4 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. VAR xác định penalty phút 65 cho chủ nhà; Salah ghi phút 89 nhưng không kịp.

Brentford đánh bại Liverpool 3-2, nối dài chuỗi kết quả tệ hại của đội bóng của Arne Slot tại Ngoại hạng Anh lên 4 trận thua liên tiếp. HLV người Hà Lan thừa nhận đây là “chuỗi trận thua tệ nhất” trong sự nghiệp cầm quân, khi Brentford tận dụng tối đa ném biên, bóng chết và phản công, còn VAR mang về quả penalty bước ngoặt ở phút 65.

Liverpool của Slot thua 2-3 trước Brentford.

Diễn biến trận đấu: Bàn mở tỷ số sớm, VAR định đoạt cao trào

Chỉ vài ngày sau thắng lợi 5-1 trước Eintracht Frankfurt ở Champions League, Liverpool trở lại giải quốc nội với kỳ vọng đổi chiều phong độ. Nhưng ngay phút thứ 5, đội chủ nhà đã mở tỷ số, đẩy đoàn quân của Slot vào thế rượt đuổi.

Đến phút 45, Kevin Schade dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Brentford. Liverpool kịp rút ngắn còn 1-2 ở cuối hiệp một, thắp lại hy vọng cho hiệp hai.

Thế trận rẽ sang hướng bất lợi cho đội khách ở phút 65: sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Brentford hưởng penalty và Igor Thiago thực hiện thành công, đưa cách biệt lên 3-1. Mohamed Salah – trở lại đội hình xuất phát sau khi dự bị giữa tuần – ghi bàn phút 89, khép lại trận đấu với tỷ số 3-2 nhưng thời gian không còn đủ để Liverpool gỡ hòa.

Những khoảnh khắc then chốt

Phút 5: Chủ nhà mở tỷ số, tạo ưu thế sớm.

Phút 45: Kevin Schade nâng 2-0 cho Brentford.

Cuối hiệp một: Liverpool rút ngắn 1-2.

Phút 65: VAR xác định tình huống trong vòng cấm, Brentford được penalty; Igor Thiago ghi 3-1.

Phút 89: Mohamed Salah rút ngắn 2-3.

Phân tích chiến thuật: Brentford khai thác bóng chết và chuyển trạng thái

Chìa khóa của Brentford đến từ những gì HLV Arne Slot chỉ ra: ném biên, tình huống cố định và phản công. Ngay từ bàn mở tỷ số sớm, đội chủ nhà đưa nhịp độ về đúng “sân nhà” chiến thuật của họ: tối đa hóa các pha bóng tĩnh và các pha chuyển trạng thái để đánh vào cấu trúc phòng ngự Liverpool lúc đang đẩy cao đội hình.

Sau giờ nghỉ, VAR trở thành điểm ngoặt khi xác nhận pha bóng trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền phút 65. Tình huống đó không chỉ tái lập cách biệt hai bàn mà còn buộc Liverpool phải mạo hiểm hơn, khiến khoảng trống sau lưng tuyến giữa lộ ra nhiều hơn. Dù Salah lên tiếng ở phút 89, Brentford vẫn bảo toàn chiến thắng nhờ khối phòng ngự chặt chẽ cuối trận.

Vai trò cá nhân nổi bật

Kevin Schade: Bàn thắng nâng tỷ số 2-0 ở phút 45 giúp Brentford củng cố đà tâm lý.

Igor Thiago: Thực hiện chính xác quả 11 m sau VAR phút 65, tạo khác biệt quyết định.

Mohamed Salah: Trở lại đội hình chính và chấm dứt chuỗi tịt ngòi với bàn phút 89.

Thống kê quan trọng

Chỉ số Giá trị Tỷ số Brentford 3-2 Liverpool Chuỗi trận của Liverpool tại Ngoại hạng Anh 4 thất bại liên tiếp Phút ghi bàn 5; 45; 65 (penalty, VAR); 89 Bàn thắng đáng chú ý Kevin Schade (45), Igor Thiago (65, penalty), Mohamed Salah (89) Vị trí hiện tại của Liverpool Thứ 6, xếp sau Bournemouth và Manchester United

Phản ứng sau trận

HLV Arne Slot nói: “Đây là một trong những chuỗi trận thua tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Brentford tận dụng rất tốt các tình huống ném biên, cố định và phản công.”

Về tình huống phạt đền phút 65, ông cho biết: “Nếu đem so cả hai tình huống – quả chúng tôi nhận bàn thua và pha bóng Cody bị đốn trong vòng cấm – thì nếu có thổi penalty, đáng ra phải là quả của Liverpool. VAR cho rằng đó là trong vòng cấm và biến thành phạt đền. Một quả phạt đền rất nhẹ, nhưng không thể lấy đó làm cái cớ.”

Tác động và triển vọng

Thất bại này khiến Liverpool trượt xuống vị trí thứ 6, trong bối cảnh áp lực đua danh hiệu ngày một lớn. Kịch bản 3-2 tại Brentford phản chiếu đúng những điểm HLV Slot thừa nhận: các mắt xích phòng ngự chưa ổn định trước bóng chết và phản công, cùng khả năng kiểm soát các thời điểm nhạy cảm (đầu và cuối hiệp).

Phía trước, ưu tiên của Liverpool là dừng chuỗi thua ở Ngoại hạng Anh, chuyển hóa động lực từ Champions League (thắng Eintracht Frankfurt 5-1) thành hiệu quả nội địa, đồng thời siết chặt kỷ luật trong vòng cấm để không còn “tự làm khó” trước những quyết định từ VAR.