Brentford 3-2 Liverpool, The Reds thua 4 trận liên tiếp Ouattara phút 5, Schade 45' giúp Brentford dẫn 2-0; Kerkez 45'+5 rút ngắn, nhưng Thiago 60' penalty định đoạt. Salah 89' quá muộn, Liverpool tụt xuống hạng 6.

Brentford đánh bại Liverpool 3-2 trên sân Gtech, khép lại một đêm đầy kịch tính với những bước ngoặt liên tiếp: bàn mở tỷ số ngay phút 5 của Ouattara, đòn xé toang cuối hiệp một của Schade, quả phạt đền ở phút 60 do Thiago thực hiện và cú nhen hy vọng muộn màng của Mohamed Salah ở phút 89. Thất bại này đánh dấu trận thua thứ 4 liên tiếp của Liverpool tại Premier League 2025/26, đẩy họ xuống hạng 6.

Liverpool (áo xanh) gặp ác mộng trên sân của Brentford - Ảnh: Liverpool FC

Diễn biến: lợi thế sớm, đòn chí mạng và hy vọng muộn

Sau chiến thắng 5-1 trước Frankfurt ở Champions League, Liverpool nhập cuộc tự tin với sự trở lại đội hình xuất phát của Mohamed Salah, hỗ trợ Ekitike trên hàng công, cùng Wirtz và Gakpo tạo thành bộ tứ tấn công giàu năng lượng. Tuy nhiên, ngay phút thứ 5, Ouattara ập vào dứt điểm cận thành chuẩn xác, đưa Brentford dẫn 1-0.

Liverpool nỗ lực giành lại quyền kiểm soát nhưng liên tục vấp phải khối phòng ngự kín kẽ và những pha phản công nhanh của chủ nhà. Phút 45, Schade khai thác pha chọc khe tinh tế, thoát xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, đẩy đội khách vào thế rượt đuổi. Tới phút 45'+5, Kerkez kịp băng vào rút ngắn còn 1-2, thắp hy vọng trước giờ nghỉ.

Liverpool thua trận thứ 4 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh - Ảnh: Brentford

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến ở phút 60 khi Brentford được hưởng penalty. Thiago lạnh lùng thực hiện, tái lập cách biệt hai bàn 3-1. Dù Salah lên tiếng ở phút 89, Liverpool không còn đủ thời gian để tránh một thất bại nữa ở Premier League.

Phân tích chiến thuật: Brentford phòng ngự kín kẽ, phản công sắc lạnh

Trục chiến thuật của trận đấu rõ ràng ngay từ đầu: Brentford giữ cấu trúc phòng ngự dày, bịt kín các khoảng trong nửa sân nhà và chờ thời cơ phản công. Hai bàn thắng đầu tiên phản ánh đúng kế hoạch đó: một pha ập vào cận thành sau tình huống tổ chức nhanh và một lần tận dụng đường chọc khe chính xác ở rìa khối phòng ngự Liverpool.

Với Liverpool, Arne Slot bố trí Salah hỗ trợ trung phong Ekitike, Wirtz và Gakpo liên kết hai biên – trục dồn lực nhằm tạo đột biến quanh khu vực 1/3 cuối sân. Tuy vậy, đội khách “loay hoay” trước lớp phòng ngự nhiều tầng của Brentford. Những pha xâm nhập của Gakpo và Wirtz thiếu khoảng trống, trong khi điểm sáng hiếm hoi đến từ sự tham gia tấn công của Kerkez ở cuối hiệp một.

Khoảnh khắc định đoạt đến từ chấm 11 m phút 60, khiến mọi điều chỉnh của Liverpool sau giờ nghỉ không đủ tạo ra màn lật ngược. Bàn rút ngắn cuối trận của Salah cho thấy phẩm chất bản năng của ngôi sao người Ai Cập, nhưng là phản ứng muộn trong thế trận mà Brentford đã “khóa” được các kênh phối hợp trung lộ của đối phương.

Thống kê quan trọng

Thời điểm Đội Cầu thủ Hình thức Tỷ số 5' Brentford Ouattara Bóng sống 1-0 45' Brentford Schade Chọc khe – dứt điểm 2-0 45'+5 Liverpool Kerkez Cận thành 2-1 60' Brentford Thiago Penalty 3-1 89' Liverpool Mohamed Salah Bóng sống 3-2

Bảng xếp hạng rút gọn Premier League 2025/26 (sau trận)

Đội Hạng Trận T–H–B HS Điểm Liverpool 6 9 5–0–4 +2 15 Brentford 10 9 4–1–4 0 13

Đội hình ra sân

Brentford

Kelleher; Kayode, Collins, Van Den Berg, Ajer; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

Liverpool

Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Curtis Jones; Wirtz, Gakpo; Salah, Ekitike.

Tác động và bối cảnh

Thua 2-3 tại Gtech khiến Liverpool nối dài chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở Premier League, rơi xuống hạng 6 với 15 điểm/9 trận. Brentford vươn lên nhóm giữa bảng, xếp hạng 10 với 13 điểm. Chuỗi kết quả này cho thấy Liverpool còn nhiều việc phải làm để chuyển hóa ưu thế nhân sự tấn công thành hiệu quả trước những đối thủ tổ chức phòng ngự chặt và phản công tốc độ.