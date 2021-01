Bưu điện tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều nay (12/1), Bưu điện tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tới dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị liên quan.

Về phía Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Anh

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An Bùi Thị Minh khẳng định, năm 2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn, thách thức trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt xảy ra, nhưng Bưu điện tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh. Doanh thu đạt 574,3 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Tổng công ty giao, chênh lệch thu chi đạt 33,9 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019, tổng nộp NSNN đạt 21,6 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019. Tiền lương bình quân tăng 7% so với năm 2019.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Giám đốc Bưu điện tỉnh báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Năm 2020, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng Bưu điện tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuyển phát hàng cứu trợ miễn phí tới đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt; quyên góp ủng hộ tiền 338 triệu đồng và thực phẩm, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho đồng bào bị lũ lụt và nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn định kỳ, năm 2020 đánh dấu là năm nhiều đề án lớn của Tổng công ty được triển khai đòi hỏi sự nỗ lực, vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bưu điện. Đó là việc tham gia tiếp nhận và trả hồ sơ GQTTHC cho tổ chức, người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An; Tham gia nhập dữ liệu trong Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; Điều tra xã hội học đo lường chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ; Tham gia phục vụ tổ chức lễ phát hành bộ tem đặc biệt Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện tỉnh huy động gần 950 cán bộ, công nhân viên và người lao động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ trợ giúp bảo trợ xã hội tại nhà cho 216.000 lượt người kịp thời, an toàn.

Trung tâm giao dịch Bưu điện thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường Xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố tiên quyết đến việc nâng cao hiệu quả SXKD, trong năm 2020, Bưu điện tỉnh Nghệ An ứng dụng nhiều phần mềm mới (MPITS, Ding Dong, Bản đồ số, Mã địa chỉ bưu chính,…) vào hoạt động SXKD, góp phần tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ.



Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai Văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam đến toàn thể người lao động, áp dụng Văn hóa doanh nghiệp vào các khâu, các công đoạn trong quy trình tổ chức sản xuất.

Hoạt động giao nhận hàng tại Trung tâm Vận chuyển và kho vận Bắc Trung Bộ. Ảnh: Thành Cường Để có được những kết quả đó là nhờ Bưu điện tỉnh đã đổi mới phương thức điều hành SXKD theo hướng linh hoạt, kịp thời, các giải pháp kinh doanh được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đặc biệt, trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác điều hành SXKD được thống nhất, thích ứng với điều kiện mới. Triển khai mở rộng dịch vụ chi trả chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh; Tham gia tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm BĐ-VHX, các điểm triển khai mô hình trưởng BĐ-VHX và chuyển đổi mô hình cấp thứ 4. Nâng cao chất lượng khâu phát tại các đơn vị sau khi thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về thành lập Trung tâm Khai thác Vận chuyển Bắc Trung Bộ. Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh qua hệ thống bưu điện. Ảnh: Thành Cường

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

Năm 2021, định hướng phát triển của Bưu điện tỉnh Nghệ An là tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn Bưu điện tỉnh, đặc biệt là đội ngũ BĐ-VHX. Triển khai cơ chế kế hoạch, cơ chế kinh doanh, cải tiến sản phẩm, thúc đẩy kinh doanh tập trung vào các sản phẩm hiệu quả và có tính cạnh tranh cao, mở rộng triển khai các dịch vụ mới trong cả 3 lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính và Phân phối truyền thông để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các cấp để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm tăng chỉ số cải cách hành chính của địa phương; Triển khai sâu, rộng văn hóa doanh nghiệp trên toàn mạng lưới.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa và lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ghi nhận những thành tích của Bưu điện tỉnh giai đoạn 2015 - 2019. Trong đó nêu rõ, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã thể hiện tốt vai trò của mình, xứng đáng là doanh nghiệp chủ lực về bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Vinh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành cung cấp tốt các dịch vụ công của tỉnh. Trong thời gian tới, các đồng chí mong muốn Bưu điện tỉnh Nghệ An tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ để cùng tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả các dịch vụ công, góp phần vào công tác an sinh xã hội và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tập thể Bưu điện tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Đức Anh

Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Nghệ An vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bưu điện tỉnh. Ảnh: Đức Anh



Bưu điện tỉnh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: Đức Anh

Và với những thành tích xuất sắc trong năm 2020, Bưu điện tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; Công đoàn Bưu điện tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua.

2 bưu điện được nhận Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Đức Anh

Hai đơn vị là Bưu điện huyện Đô Lương và Yên Thành được nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4 bưu điện huyện được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Đức Anh

Bốn Bưu điện huyện gồm: Anh Sơn, Kỳ Sơn, Diễn Châu và Hưng Nguyên được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Bưu điện tỉnh và đồng chí Bùi Thị Minh. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, tập thể Bưu điện tỉnh Nghệ An và cá nhân Giám đốc Bùi Thị Minh được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao Giấy khen cho 5 bưu điện huyện, thị. Ảnh: Đức Anh

Nhân dịp này, Báo Nghệ An tặng Giấy khen 5 bưu điện (thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Quỳ Châu, Hưng Nguyên) có thành tích xuất sắc trong việc mua và sử dụng báo Đảng./.